Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους παρουσίασε το ΔΕΚ και τους υποψηφίους του - Ποια πρόσωπα συμμετέχουν

Το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ) δια του προέδρου του και βουλευτή, Ανδρέα Θεμιστοκλέους, παρουσίασε σήμερα στη Λευκωσία τις ιδεολογικές και πολιτικές γραμμές του, την ανώτατη ηγεσία του Κινήματος και στελέχη του ΔΕΚ, την πρώτη ομάδα υποψηφίων του ΔΕΚ που κατέρχονται στις βουλευτικές εκλογές καθώς και τους αριστίνδην υποψηφίους στο πλαίσιο της συμμαχίας με την Πολιτική Κίνηση Δικαίωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι για την ΔΕΚ, η Κύπρος είναι "αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού Έθνους, του Ελληνικού Χώρου και του Ελληνικού Κόσμου και ότι υπέρτατος, διαρκής κι αμετακίνητος πολιτικός σκοπός της δημιουργίας και της αποστολής του είναι η φυσική κι εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού στη γη των πατέρων του, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας και η απαλλαγή της Κύπρου από την τουρκική κατοχή και απειλή". Πρόσθεσε ότι πρώτη και διαρκής προτεραιότητα της χώρας μας πρέπει να είναι η Αμυντική Θωράκιση της, η αναβίωση του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και ο σχεδιασμός στρατιωτικών συμμαχιών.

Η ανώτατη ηγεσία ΔΕΚ και υποψήφιοι είναι οι Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος ΔΕΚ και Βουλευτής Λεμεσού, Νίκος Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος ΔΕΚ Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προκόπης Προκοπίου, Αντιπρόεδρος ΔΕΚ – Επιχειρηματίας, Μάριος Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος ΔΕΚ, πρώην στέλεχος ΔΗΣΥ και πρώην Γ.Δ. του ΡΙΚ, Μάριος Θρασυβούλου, Γενικός Γραμματέας ΔΕΚ – Θεολόγος και εκπαιδευτικός, Ανδρέας Ν. Σωτηρίου (Σώτος) – Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας ΔΕΚ, Βιολόγος. Άλλα στελέχη ΔΕΚ και υποψήφιοι είναι οι Ρολάνδος Κυριάκου – Αντιπρόεδρος νεολαίας ΔΕΚ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Γιώργος Θεοχάρους (Χάρος) – Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημήτρης Πρωτοπαπάς – Δημόσιος Υπάλληλος και Αριστίνδην Υποψήφιοι Αλέξιος Σαββίδης – Συνιδρυτής της Πολιτικής Κίνησης «Δικαίωση» Πέτρος Μηνάς – Συνιδρυτής της Πολιτικής Κίνησης «Δικαίωση» Μάριος Χαραλαμπίδης – Συνιδρυτής της Πολιτικής Κίνησης «Δικαίωση».