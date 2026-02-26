Νέο σκάνδαλο στα κατεχόμενα: Ισχυρισμοί για δωροδοκία 500.000 στερλίνων για το τελεφερίκ στην Κερύνεια

Στη δίνη νέου σκανδάλου φαίνεται να εισέρχεται το καθεστώς των κατεχομένων, μετά και τη δημοσιοποίηση ενός ηχητικού αρχείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φέρεται να ακούγεται επιχειρηματίας, ο οποίος επιδίωκε να αναλάβει το έργο του τελεφερίκ στην Κερύνεια που σχεδιαζόταν να υλοποιηθεί το 2017, να ισχυρίζεται ότι κατέβαλε μίζες ύψους 200 χιλιάδων στερλινών στον τότε «υπουργό Μεταφορών» Κεμάλ Ντουρούστ και 300 χιλιάδων στερλινών στον τότε «βουλευτή» του UBP, Ουνάλ Ουστέλ.

Το εν λόγω αρχείο δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δημοσιογράφο Σερντίντς Μαϊπάς, γνωστό για δημοσιεύσεις και αναρτήσεις του που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ηχητικό, ο επιχειρηματίας με τον οποίο συνομιλεί τηλεφωνικά ο Μαϊπάς και του οποίου τη φωνή φέρεται να έχει καταγράψει, αναφέρει ότι για να αναλάβει ένα από τα έργα τελεφερίκ στην Κερύνεια, ήρθε σε επαφή με τον νυν «πρωθυπουργό» και τότε «βουλευτή» Κερύνειας του UBP, Ουνάλ Ουστέλ, ζητώντας τη στήριξή του ώστε το ζήτημα του τελεφερίκ να τεθεί στην ατζέντα του «υπουργικού συμβουλίου».

Ο συνομιλητής στην τηλεφωνική κλήση υποστηρίζει ότι ο Ουστέλ του είπε πως το θέμα έπρεπε πρώτα να συζητηθεί στο «υπουργικό συμβούλιο» και ότι, γι’ αυτόν τον λόγο, θα έπρεπε να δοθεί μια μίζα στον «υπουργό μεταφορών». Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρίζεται ότι κατέβαλε 200 χιλιάδες στερλίνες ως δωροδοκία στον τότε «υπουργό μεταφορών», Κεμάλ Ντουρούστ.

Ο επιχειρηματίας ισχυρίζεται ακόμη ότι, όπως του υπέδειξε ο Ουνάλ Ουστέλ, «έβαλε τις 200 χιλιάδες στερλίνες ανάμεσα στο κάθισμα στο οποίο καθόταν».

Στη συνέχεια, ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Ουστέλ του είπε τη φράση «από εδώ και πέρα θα μας βλέπεις κι εμάς», ενώ ισχυρίζεται ότι συνολικά, σε τρία διαφορετικά σημεία, κατέβαλε στον Ουστέλ το ποσό των 300 χιλιάδων στερλινών.

Τέλος, ο επιχειρηματίας φαίνεται να αναφέρει ότι τις τελευταίες 100 χιλιάδες στερλίνες από το συνολικό ποσό των 300 χιλιάδων τις παρέδωσε σε κατάστημα που, όπως υποστηρίζει, ανήκει στον Ουστέλ και βρίσκεται απέναντι από το «τμήμα κτηματολογίου Κερύνειας».

Το έργο

Σύμφωνα με περσινή δήλωση του «αντιπροέδρου της κυβέρνησης» και «υπουργού Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Περιβάλλοντος», Φικρί Ατάογλου, το έργο δημιουργίας διαδρομής τελεφερίκ από την περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κερύνειας προς το Κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα επρόκειτο να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Όπως είχε σημειώσει, οι επισκέπτες που επιθυμούν να ανέβουν στο Κάστρο θα μπορούν, πέραν του μονοπατιού πεζοπορίας, να χρησιμοποιούν και το τελεφερίκ.

Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι είχαν προηγουμένως ανακοινώσει την υλοποίηση δύο ξεχωριστών έργων τελεφερίκ στην Κερύνεια, διευκρινίζοντας πως για το ένα από αυτά οι διαδικασίες είχαν ήδη φτάσει στο τελικό στάδιο.