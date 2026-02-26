Αφθώδης πυρετός: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» – Έως και έξι μήνες η καταπολέμηση

«Είμαστε ακόμα στην αρχή» σε σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου, σημειώνοντας πως η καταπολέμηση του ενδεχομένως να πάρει έξι μήνες, και αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των εμβολιασμών.

Στις δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείσα για το πότε θα θεωρηθεί ότι καταπολεμήθηκε η νόσος, η κ. Γεωργιάδου είπε πως αυτό θα γίνει όταν θα σταματήσει να εντοπίζεται ο ιός στη χώρα. Σε συμπληρωματική ερώτηση πότε εκτιμάται ότι θα γίνει αυτό, είπε πως ενδεχομένως να πάρει και έξι μήνες. «Είμαστε ακόμα στην αρχή. Εξαρτάται από την εξέλιξη της νόσου και τους εμβολιασμούς», είπε.

Σε σχέση με το πότε η Κύπρος θα επανέλθει στο καθεστώς της χώρας απαλλαγμένης από αφθώδη πυρετό, το οποίο έχει ανασταλεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, η κ. Γεωργιάδου είπε πως αυτό θα γίνει κάποιους μήνες μετά από το σημείο που θα σταματήσει εντελώς να εντοπίζεται ο ενεργός ιός σε ζώα στην Κύπρο.

Η κ. Γεωργιάδου εξήγησε στη συνέχεια πως ο ιός δεν οδηγεί 100% σε θάνατο στα ζώα, ωστόσο υπάρχουν θάνατοι ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού. Αυτό που οδηγεί σε θανάτωση αλλά και στους μαζικούς εμβολιασμούς, είναι το γεγονός πως στα μολυσμένα με τον ιό ζώα μειώνεται πάρα πολύ η παραγωγή γάλατος και στο ότι τα ζώα αυτά δεν ανακάμπτουν εύκολα.

Όπως είπε, το θέμα δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένες μονάδες που εντοπίστηκε ο ιός, αλλά το γεγονός ότι ο ιός είναι πολύ μολυσματικός, μεταδίδεται πολύ γρήγορα και εξαπλώνεται. «Αν το αφήναμε ελεύθερο, σε ένα μήνα θα ήταν γεμάτη Κύπρος με τον ιό εξαιτίας των μετακινήσεων, των αγοραπωλησιών ζώων, τις μετακινήσεις κτηνοτρόφων και οχημάτων και τότε θα βλέπαμε μια δραματική μείωση της παραγωγής γάλατος σε ποσοστό που μπορεί να έφθανε στο 50%», είπε.

Η κ. Γεωργιάδου σημείωσε πέραν των οικονομικών επιπτώσεων λόγω της μείωσης του γάλατος και του κρέατος στο εσωτερικό, υπάρχουν συνέπειες στις εξαγωγές καθώς οι υπόλοιπες χώρες βάζουν εμπάργκο στην Κύπρο λόγω της μεταδοτικότητας του ιού μέσω των προϊόντων που δεν υπόκεινται στη διαδικασία του βρασμού.

Εξήγησε, στη συνέχεια, πως ο λόγος που δεν θα έχουμε επιπτώσεις στις εξαγωγές χαλουμιού είναι λόγω του βρασμού του γάλατος κατά την παρασκευή του, μια διαδικασία που σκοτώνει τον ιό.

Η κ. Γεωργιάδου σημείωσε πως ο λόγος που θανατώνονται τα ζώα, από τη στιγμή που δεν μεταδίδεται ο ιός στον άνθρωπο, είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα, καθώς όσο υπάρχει ο ιός υπάρχει κίνδυνος ενός φαύλου κύκλου που θα οδηγούσε στην πολύ μειωμένη παραγωγή γάλατος, στην απαγόρευση των εξαγωγών και συνεπώς σε τεράστιες οικονομική επιπτώσεις.

Για τους εμβολιασμούς, η κ. Γεωργιάδου είπε πως ο εμβολιασμός περιλαμβάνει ένα διπλό εμβόλιο αρχικά και ένα ενισχυτικό στη συνέχεια, ενώ σημείωσε πως καθ’ όλη τη διάρκεια των εμβολιασμών θα γίνεται επαναξιολόγηση και θα παρακολουθείται εργαστηριακά το πώς αντιδρά ο ζωικός πληθυσμός έτσι ώστε να λαμβάνονται και οι ανάλογες αποφάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ