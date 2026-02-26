Συνάντηση Έρχιουρμαν με τον επικεφαλής του UNDP και περιοδεία στην Καρπασία

Τον Διευθυντή του Γραφείου του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Κύπρο, Τζαχονγκίρ Χαϊντάροφ δέχθηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας». Ο Τ/κ ηγέτης πραγματοποίησε επίσης, περιοδεία σε χωριά της περιοχής Τρικώμου - Καρπασίας για να ακούσει τα προβλήματα των κατοίκων, σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση του γραφείου του.

Κατά τη συνάντηση με τον αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία παρίστατο και ο Μεχμέτ Ντανά, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται από το UNDP.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο κ. Έρχιουρμαν επισκέφθηκε το Ριζοκάρπασο, τη Γιαλούσα, την Κώμα του Γιαλού, τη Γαλάτεια, την Επτακώμη και την Κώμη Κεπήρ. Εκεί, συναντήθηκε και συνομίλησε με τους κατοίκους, καταγράφοντας τα προβλήματα της περιοχής και απαντώντας στα ερωτήματά τους.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, σκοπός της μετάβασής του στην Καρπασία ήταν να βρεθεί κοντά στον κόσμο και να ακούσει από κοντά τις ανησυχίες του. Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι δεν ασχολείται αποκλειστικά με το Κυπριακό και τις εξωτερικές υποθέσεις, σημειώνοντας πως έχει ρόλο συντονιστή και σε ζητήματα "εσωτερικής φύσεως" και ότι δεν θα παραμείνει απαθής στα προβλήματα της κοινότητας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των επαφών του, επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να συμπορεύεται με τον κόσμο και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα φάση και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Κατά την περιοδεία του στα χωριά της Καρπασίας, τον συνόδευαν διάφοροι τοπικοί παράγοντες της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ