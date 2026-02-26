Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνάντηση Έρχιουρμαν με τον επικεφαλής του UNDP και περιοδεία στην Καρπασία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συζήτηση για τα έργα των Ηνωμένων Εθνών και επαφές με κατοίκους σε χωριά Τρικώμου–Καρπασίας για καταγραφή προβλημάτων και εξελίξεις στο Κυπριακό

Τον Διευθυντή του Γραφείου του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Κύπρο, Τζαχονγκίρ Χαϊντάροφ δέχθηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας». Ο Τ/κ ηγέτης πραγματοποίησε επίσης, περιοδεία σε χωριά της περιοχής Τρικώμου - Καρπασίας για να ακούσει τα προβλήματα των κατοίκων, σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση του γραφείου του.

Κατά τη συνάντηση με τον αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία παρίστατο και ο Μεχμέτ Ντανά, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται από το UNDP.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο κ. Έρχιουρμαν επισκέφθηκε το Ριζοκάρπασο, τη Γιαλούσα, την Κώμα του Γιαλού, τη Γαλάτεια, την Επτακώμη και την Κώμη Κεπήρ. Εκεί, συναντήθηκε και συνομίλησε με τους κατοίκους, καταγράφοντας τα προβλήματα της περιοχής και απαντώντας στα ερωτήματά τους.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, σκοπός της μετάβασής του στην Καρπασία ήταν να βρεθεί κοντά στον κόσμο και να ακούσει από κοντά τις ανησυχίες του. Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι δεν ασχολείται αποκλειστικά με το Κυπριακό και τις εξωτερικές υποθέσεις, σημειώνοντας πως έχει ρόλο συντονιστή και σε ζητήματα "εσωτερικής φύσεως" και ότι δεν θα παραμείνει απαθής στα προβλήματα της κοινότητας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των επαφών του, επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να συμπορεύεται με τον κόσμο και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα φάση και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Κατά την περιοδεία του στα χωριά της Καρπασίας, τον συνόδευαν διάφοροι τοπικοί παράγοντες της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗΣΥΝΑΝΤΗΣΗΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα