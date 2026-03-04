Οδηγίες για τη συγγενοκρατία στον Δήμο Π. Χρυσοχούς: Να ανακληθούν οι αποφάσεις, να ενημερωθεί ο Γ. Εισαγγελέας

Την ανάκληση των αποφάσεων βάσει των οποίων επαναπροσλήφθηκαν και στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν 17 ωρομίσθιοι εργάτες στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Όπως έγραψε ο «Π», η διοικητική έρευνα που διενεργήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε φαινόμενα ευνοιοκρατίας και συγγενοκρατίας στον δήμο, καθώς στη διαδικασία μονιμοποίησης των ωρομίσθιων συμμετείχαν και οι γονείς τεσσάρων εξ αυτών, οι οποίοι κατέχουν θέση αντιδημάρχου σε διαμερίσματα του δήμου. Το πόρισμα της έρευνας τέθηκε ενώπιον του κ. Ιωάννου προχθές Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι οδηγίες που δόθηκαν από τον υπουργό Εσωτερικών προς το δημοτικό συμβούλιο είναι να ανακληθούν οι επίμαχες αποφάσεις. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο δεν συμμορφωθεί, θα προχωρήσει ο ίδιος στην ανάκλησή τους, ασκώντας την εξουσία που του παρέχει η κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εσωτερικών, το πόρισμα της έρευνας διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα από μέρους του δημοτικού συμβουλίου ή από τους τέσσερις αντιδημάρχους, οι οποίοι παραβίασαν κάθε αρχή διοικητικού δικαίου συμμετέχοντας στην ψηφοφορία για τη μονιμοποίηση των παιδιών τους στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Η συμμετοχή τους έγινε απροκάλυπτα και χωρίς καμία επιφύλαξη, με πλήρη αδιαφορία για τις ενδεχόμενες συνέπειες, θεωρώντας, προφανώς, ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις και ότι δεν θα λογοδοτήσουν.

Η εξουσία του υπουργού

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του περί Δήμων Νόμου: «Ο υπουργός, ασκώντας καθηκόντως εποπτεία επί των δήμων, εάν, έπειτα από σχετική έρευνα, διαπιστώσει ότι όργανο του δήμου αμελεί ή παραλείπει να εκπληρώσει τα καθήκοντα που καθορίζει ο παρών Νόμος ή οποιοσδήποτε άλλος Νόμος ή Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτών ή ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεών τους, καλεί το εν λόγω όργανο σε συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας και, σε περίπτωση που το όργανο του δήμου εμμένει στην έκδηλα παράνομη συμπεριφορά του, ο υπουργός δύναται να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την παράνομη απόφαση ή/και, ανάλογα με την περίπτωση, να διατάξει τη νόμιμη εκτέλεση παράνομης παράλειψης: Νοείται ότι η άσκηση εποπτείας αφορά αποκλειστικά την τήρηση της αρχής της νομιμότητας στη λειτουργία των δήμων και δεν δύναται να συνιστά έλεγχο σκοπιμότητας ή να εμποδίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ελεύθερη δράση των δήμων».

Το πόρισμα

Η διοικητική έρευνα που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή επιβεβαίωσε ότι,η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη λήψη απόφασης επαναπρόσληψης 17 ωρομίσθιων εργατών, η οποία οδήγησε και στη μονιμοποίησή τους, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας παράνομη, καθώς σε αυτή συμμετείχαν οι γονείς ωρομίσθιων, οι οποίοι κατέχουν θέση αντιδημάρχου σε διαμερίσματα του δήμου. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς διαθέτει συνολικά 14 αντιδημάρχους, έναν σε κάθε κοινότητα, οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαίο μισθό.

Όπως προκύπτει από τα επίμαχα πρακτικά της συνεδρίας, τέσσερις αντιδήμαρχοι συμμετείχαν στη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση για την επαναπρόσληψη των παιδιών τους. Το γεγονός αυτό οδήγησε, κατ’ επέκταση, και στη μονιμοποίησή τους, παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου.

Ειδικότερα, καταστρατηγήθηκε η αρχή της αμεροληψίας, σύμφωνα με την οποία διοικητικό όργανο δεν δύναται να συμμετέχει στη λήψη διοικητικής πράξης όταν υφίσταται ιδιάζουσα σχέση, είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας.

Τα φαινόμενα ευνοιοκρατίας και συγγενοκρατίας στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, κατήγγειλε στον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Κρήτου Τέρρας, Δέρβης Χαραλάμπους. Πριν από την αποστολή της επιστολής του στον υπουργό Εσωτερικών, ο κ. Χαραλάμπους είχε καλέσει το δημοτικό συμβούλιο να μην επικυρώσει τα πρακτικά της υπό αναφορά συνεδρίας, επισημαίνοντας ότι «εγείρονται ζητήματα νομιμότητας αλλά και ηθικής τάξης». Ωστόσο, η έκκλησή του αγνοήθηκε και, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την επικύρωση των πρακτικών για τη μονιμοποίηση των ωρομίσθιων εργατών.

Μεθόδευσαν τη μονιμοποίηση;

Το δεύτερο ζήτημα που εξετάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών αφορά το ενδεχόμενο μέλη του δημοτικού συμβουλίου να μεθόδευσαν τη μονιμοποίηση των εν λόγω ωρομίσθιων εργατών, καθώς επρόκειτο για τα παιδιά τους. Παρά το ότι είχαν προσληφθεί αρχικά για εννέα μήνες, τους άφησαν σκανδαλωδώς να συμπληρώσουν τους 12 μήνες, αφού επαναπροσλήφθηκαν με αποτέλεσμα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς εργοδότησης των ωρομισθίων, να καταστούν αυτόματα τακτικοί υπάλληλοι.

Το μεμπτό στην προκειμένη περίπτωση έγκειται στο ότι προσλήφθηκαν ως εποχικοί και κατέλαβαν μόνιμες θέσεις χωρίς αυτές να έχουν προκηρυχθεί. Εάν υπήρχε πρόθεση για τη δημιουργία τακτικών θέσεων, αυτές θα έπρεπε να είχαν προκηρυχθεί από τον δήμο και όχι να καταληφθούν από τα παιδιά αντιδημάρχων. Ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, ισχυρίστηκε σε δημόσιες τοποθετήσεις του ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν γνώριζε τη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία οι ωρομίσθιοι υπάλληλοι καθίστανται τακτικοί μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών υπηρεσίας.

Εάν δεν γνώριζαν,

γιατί δεν ρώτησαν;

Σε υποθέσεις που αφορούν συγγενικά πρόσωπα έως τέταρτου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας), οι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δήμαρχοι, υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τυχόν σύγκρουση συμφερόντων και να εξαιρούνται τόσο από τη συζήτηση όσο και από την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει, αποχωρώντας από την αίθουσα όπου διεξάγεται η συνεδρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων.

Συνεπώς, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι θα έπρεπε να είχαν αποχωρήσει από την επίμαχη συνεδρία και, σε περίπτωση άρνησής τους, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, όφειλε να διακόψει τη συνεδρία.

Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε ότι «οι αντιδήμαρχοι είχαν ενημερωθεί και γνώριζαν αν ήθελαν να αποχωρήσουν από τη συνεδρία», προσθέτοντας πως είναι δικαίωμα κάθε μέλους να παραμείνει στη συνεδρία αλλά αυτό είναι και υπόλογο για τις πράξεις του. «Αν μέλη του δημοτικού συμβουλίου (σ.σ. οι τέσσερις αντιδήμαρχοι) δεν θέλουν να βγουν, δεν είμαι δικτάτορας για να μπορώ να τους βγάλω έξω», σημείωσε. Ωστόσο, ο αντιδήμαρχος Δέρβης Χαραλάμπους, που είχε καταγγείλει τα φαινόμενα ευνοιοκρατίας και συγγενοκρατίας στον δήμο, επέκρινε τη στάση του δημάρχου κατά την επίμαχη συνεδρία. Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, όταν στη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου στις 02/02/2026 ζήτησε να μην επικυρωθούν τα πρακτικά που αφορούσαν την απόφαση μονιμοποίησης των ωρομισθίων, «ο δήμαρχος επέμενε, φώναζε ότι προσπαθώ να φιμώσω τους αντιδημάρχους και όταν τους είπα ότι θα καταγγείλω την υπόθεση, μου είπαν: "όπου θέλεις πήγαινε"».