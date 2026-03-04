Στεφάνου: Αγωνιζόμαστε για επιστροφή στην Αμμόχωστο μέσα από πραγματική επανένωση

Αγωνιζόμαστε για επιστροφή στην Αμμόχωστο μέσα από μια λύση μόνιμη, ασφαλή που θα φέρει την πραγματική επανένωση της πατρίδας μας, ανέφερε απόψε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας πως ευχόμαστε να επιστρέψουμε στην μόνιμη έδρα της Νέας Σαλαμίνας, στο Γ.Σ.Ε στην κατεχόμενη πόλη.

Σε ομιλία του σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου προς τιμή του Διόφαντου Χρυσοστόμου στην Ορόκλινη, ο κ. Στεφάνου είπε πως «απόψε τιμούμε έναν άνθρωπο που σε όλη του την πορεία υπηρέτησε την κοινωνία, την Αμμόχωστο, την πατρίδα, τον άνθρωπο. Τιμούμε τον Διόφαντο Χρυσοστόμου, που υπηρέτησε την πολιτική με ήθος, την ιατρική με επιστημοσύνη και ανθρωπιά και τον αθλητισμό με ψυχή».

Πρόσθεσε ότι «ο Διόφαντος Χρυσοστόμου καταξιώθηκε επαγγελματικά ως γιατρός, την ίδια στιγμή όμως αναδείχθηκε ως κομμάτι της τοπικής κοινωνίας της Αμμοχώστου και του κόσμου της μέσα από τη δράση και την προσφορά του. Έτσι καταξιώθηκε στη συνείδηση του κόσμου, ο οποίος τον ανέδειξε δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Λάρνακας και έπειτα Αντιδήμαρχο».

Όπως είπε ο κ. Στεφάνου «η συνέπεια και η αφοσίωση του για προσφορά στα κοινά τον ανέδειξε και βουλευτή Αμμοχώστου. Από όποιο αξίωμα και αν υπηρέτησε την πατρίδα και την κοινωνία το έκανε με συνέπεια και αφοσίωση, ενώ σε κάθε του ρόλο, υπήρξε άνθρωπος της σύνθεσης, του διαλόγου, της κοινωνικής ευαισθησίας και της έμπρακτης προσφοράς».

Ταυτόχρονα ο Διόφαντος Χρυσοστόμου, ο «γιατρός», όπως τον αποκαλούν πολλοί «συνέδεσε το όνομά του και με το προσφυγικό σωματείο Νέα Σαλαμίνα για σχεδόν τρεις δεκαετίες, αφού διετέλεσε πρόεδρός του για περισσότερα από 20 χρόνια αφήνοντας ανεξίτηλη σφραγίδα. Το πρώτο μεγάλο έργο που φέρει τη δική του υπογραφή, είναι το Στάδιο «Αμμόχωστος» και η δημιουργία του αυτή έθεσε τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία της Νέας Σαλαμίνας να γυρίζει από γήπεδο σε γήπεδο».

Αναφερόμενος στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως «το περήφανο σωματείο της Αμμοχώστου αγωνιζόταν χωρίς μόνιμη έδρα, χρησιμοποιώντας το Τσίρειο, το Γ.Σ.Ζ., τα γήπεδα της Δερύνειας και της Άχνας. Με την ανέγερση του Σταδίου «Αμμόχωστος», η Νέα Σαλαμίνα απέκτησε το δικό της σπίτι, ένα σπίτι που αποτελεί καμάρι των οπαδών και φίλων της» είπε.

Το στάδιο, συνέχισε είναι «μια προσωρινή έδρα γιατί η μόνιμη έδρα της Νέας Σαλαμίνας είναι το Γ.Σ.Ε. στην Αμμόχωστο. Ολοι ευχόμαστε, και αγωνιζόμαστε, να επιστρέψουμε εκεί μέσα από μια λύση μόνιμη, ασφαλή, μια λύση που θα φέρει την πραγματική επανένωση της πατρίδας μας» είπε.

Αναφερόμενος στο δεύτερο μεγάλο έργο του Διόφαντου Χρυσοστόμου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως αυτό είναι «το ευρωπαϊκών προδιαγραφών αθλητικό κέντρο προπονήσεων στο Μενεού. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που τέθηκε στη διάθεση των ομάδων του σωματείου, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο ισχυρή, για μια πανίσχυρη Νέα Σαλαμίνα» είπε και σημείωσε πως «το 2006, το σωματείο τίμησε τον Διόφαντο Χρυσοστόμου δίνοντας στο προπονητικό κέντρο το όνομά του, ανακηρύσσοντάς τον παράλληλα επίτιμο πρόεδρο. Μια τιμή που δεν ήταν απλώς συμβολική — ήταν αναγνώριση ζωής και έργου».

Επί προεδρίας του, σημείωσε «η ποδοσφαιρική ομάδα κατέκτησε τα δύο της τρόπαια — το Κύπελλο Κύπρου και την Ασπίδα της ΚΟΠ — γράφοντας χρυσές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου. Το 2008 τιμήθηκε και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για την προσφορά του στο άθλημα, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του για τον αθλητισμό δεν περιοριζόταν σε ένα μόνο πεδίο» ανέφερε.

Στην ομιλία του ο κ. Στεφάνου είπε ακόμα ότι «τιμούμε απόψε τον Διόφαντο Χρυσοστόμου όχι γιατί διέπρεψε σε κάθε καθήκον που ανέλαβε έναντι του τόπου και της κοινωνίας, αλλά γιατί υπήρξε θεματοφύλακας αξιών, της συνέπειας, της ανιδιοτέλειας, της συλλογικότητας. Τον τιμούμε γιατί στάθηκε όρθιος στις δυσκολίες, αταλάντευτος στα εμπόδια, ακέραιος στις προκλήσεις και συνέδεσε το όνομά του με έργα που έχουν διάρκεια στον χρόνο, έργα που προσφέρουν στέγη, προοπτική και ελπίδα».

Τον τιμούμε, συνέχισε «γιατί υπηρέτησε την κοινωνία από όποιο μετερίζι κι αν βρέθηκε — στο νοσοκομείο, στο δημοτικό συμβούλιο, στη Βουλή, στα γραφεία της Νέας Σαλαμίνας, στις κερκίδες, δίπλα στον κόσμο. Τον τιμούμε γιατί απέδειξε ότι η προσφορά δεν γίνεται εφάπαξ και με το βλέμμα στο βόλεμα και στ’ ανταλλάγματα, αλλά γιατί είναι στάση ζωής».

Απευθυνόμενος στον Διόφαντο Χρυσοστόμου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τον ευχαρίστησε «για το έργο, το ήθος και το παράδειγμα» του, πρόσθεσε πως η πορεία του «αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές» και ευχήθηκε να καμαρώνει το Σωματείο που τόσο αγάπησε και να συνεχίσει να εμπνέει με την παρουσία του.

ΚΥΠΕ