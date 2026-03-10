Πίγκας στον «Π»: «Όταν ο λαός ελέγχει μέρος των αποφάσεων, τότε η δημοκρατία γίνεται πραγματική»

Συνέντευξη στον Αντρέα Ψάλτη

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου είναι όντως ένα διαφορετικό κόμμα από τα υπόλοιπα. Αυτό, είναι πέρα για πέρα αντιληπτό άσχετα αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με τον τρόπο λειτουργίας του. Τώρα, για τις θέσεις του, υφίσταται ένα μεγάλο μπέρδεμα κατά την άποψή μου. Άλλωστε, μιλάμε για υποψήφιους που έχουν διαφορετικές ιδεολογικές κατευθύνσεις, διαφορετικές θέσεις για όλα τα ζητήματα που «καίνε» την κοινωνία και ξεχωριστές πρακτικές στην εφαρμογή πολιτικών πράξεων.

Ο Αντρέας Πίγκας, υποψήφιος με το κόμμα, θεωρεί ότι η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου είναι το μόνο κόμμα που έχει να δώσει κάτι πραγματικά διαφορετικό. Είναι μηχανικός υπολογιστών, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το σλόγκαν του είναι, «Εξουσία στον λαό, Δημοκρατία στην πράξη».

Ο «Π» συνομίλησε μαζί του σε μία προσπάθεια να λύσει κάποιες από τις απορίες του, αλλά και για να ακούσει τι έχει στο μυαλό του. Θυμίζουμε ότι οι εκλογές της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, μέσα από το app Agora, όπου θα προκύψουν οι 56 υποψήφιοι, είναι ορισμένες για τις 12, 13, 14 Μαρτίου.

Γιατί άμεση δημοκρατία;

«Πιστεύω ότι είναι το μόνο κόμμα που έχει να δώσει κάτι πραγματικά διαφορετικό. Δεν έχει τις στερεότυπες ταμπέλες, όπως δεξιό, αριστερό, εθνικιστικό, οικολογικό κτλ. Είναι ένα κόμμα της κοινωνίας. Εγώ χρησιμοποιώ περισσότερο τον όρο συμμετοχική δημοκρατία, γιατί νομίζω ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλω να είμαι μέρος αυτής της αλλαγής και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω να πετύχει»

Γιατί να σε ψηφίσει κάποιος;

«Γενικά δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ. Καλό θα ήταν όσοι θέλουν να με ψηφίσουν να το ψάξουν και μόνοι τους. Δεν πετώ στα σύννεφα και ούτε πιστεύω ότι υπάρχουν αναντικατάστατοι άνθρωποι ή ότι εγώ θα σώσω την κοινωνία. Πιστεύω όμως ότι, αν εκλεγώ, έχω την όρεξη να δουλέψω και να μάθω ό,τι χρειάζεται για να είμαι αντάξιος των προσδοκιών αυτών που θα με τιμήσουν με την ψήφο τους, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

Ως μηχανικός υπολογιστών έμαθα να δουλεύω πρακτικά και προσπαθώ πάντα να φέρνω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έμαθα να ακούω και να σχηματίζω μια σφαιρική άποψη, ακόμη και για πράγματα στα οποία μπορεί να μην έχω τις ακαδημαϊκές γνώσεις.

Πιστεύω ότι ένας πολιτικός πρέπει να έχει υπομονή, διορατικότητα αλλά πάνω απ’ όλα αγάπη για τον τόπο»

Είδα το σλόγκαν σου, Εξουσία στον λαό, Δημοκρατία στην πράξη. Τι εννοείς;

«Η πραγματικότητα είναι ότι όταν ξεκίνησα προσπάθησα να βρω ένα σλόγκαν, αλλά δεν μου έβγαινε και το άφησα για λίγο. Ήθελα να βρω κάτι που να αντιπροσωπεύει πραγματικά αυτό που είχα στο μυαλό μου.

Νομίζω ότι στην αρχή δεν ήμουν έτοιμος να το κατανοήσω πλήρως. Στον ενάμιση μήνα που ακολούθησε, μελετώντας περισσότερο την πολιτική αλλά και την ιδέα της άμεσης δημοκρατίας, μου ήρθε η έμπνευση.

Πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη συμμετοχική δημοκρατία. Όταν ο λαός έχει την εξουσία να ελέγχει μέρος των αποφάσεων, τότε η δημοκρατία γίνεται πραγματική.

Και αυτό είναι που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία μας για να εμπιστευτεί ξανά την πολιτεία και τους πολιτικούς»

Πολλοί υποψήφιοι με διαφορετικές αντιλήψεις, ιδεολογικές κατευθύνσεις και θέσεις. Πως μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει. Δηλαδή έρχεται ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση, οι μισοί συμφωνείτε και οι άλλοι μισοί όχι. Πως μπορεί να χαραχθεί πολιτική έτσι;

«Η βασική μας ιδεολογική θέση είναι ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Με έναν τρόπο, η ιδεολογία μας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.

Καταλαβαίνω την ανησυχία του κόσμου και είναι απόλυτα λογική. Αλλά σε όλα τα πολιτικά κόμματα συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Όταν συμμετέχεις σε ένα σύνολο, πρέπει σε κάποιο βαθμό να συμβιβάζεσαι με την πλειοψηφία.

Βάζεις λίγο νερό στο κρασί σου και αν κάτι δεν σου αρέσει προσπαθείς να βρεις συμμαχίες για να το αλλάξεις. Συμμαχίες με την καλή έννοια. Να μεταφέρεις τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς σου και στα άλλα μέρη που έχουν διαφορετική άποψη.

Πιστεύω ότι η πολυφωνία και η ανταλλαγή απόψεων συνήθως βοηθούν να βρίσκουμε καλύτερες λύσεις για όλους. Αν όμως κάτι είναι τόσο έντονο για κάποιον σε επίπεδο συνείδησης, τότε πρέπει να υπάρχει και το δικαίωμα της αποχής. Αυτό άλλωστε συμβαίνει σε πολλούς πολιτικούς χώρους»

Η Άμεση Δημοκρατία θα έχει κάποιες σταθερές όσον αφορά ζητήματα όπως το κυπριακό, οικονομία, παιδεία κ.ο.κ;

«Η γενική φιλοσοφία μας είναι ότι ο κόσμος καθορίζει τις προτεραιότητες. Στις 10 Μαρτίου κλείνει αυτή η διαδικασία και από εκεί θα καθοριστούν κάποιες βασικές πολιτικές γραμμές.

Ως κόμμα αναγκαστικά θα έχουμε κάποιες πολιτικές κατευθύνσεις. Το δυνατό μας χαρτί όμως είναι ότι δεν παγιώνουμε τις θέσεις μας. Ακούμε την κοινωνία και αν κάτι που υποστηρίζουμε σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, μπορούμε να το επανεξετάσουμε και να δώσουμε νέα κατεύθυνση.

Είναι λίγο παράξενο που πολλά πολιτικά κόμματα έχουν έναν σωρό πολιτικές θέσεις για θέματα που μπορεί να μην υφίστανται ή να μην απασχολούν την κοινωνία. Εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε στα προβλήματα που πραγματικά βρίσκουμε μπροστά μας και που απασχολούν την κοινωνία»

Στην τελευταία δημοσκόπηση του ΡΙΚ η Άμεση Δημοκρατία συγκέντρωσε ένα ποσοστό του 6.5% στην πρόθεση ψήφου. Σε ικανοποιεί αυτό λίγες μέρες τις εκλογές;

«Γενικά πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Αν τις αξιοποιήσεις σωστά μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Η τάση δείχνει συρρίκνωση των παραδοσιακών κομμάτων και άνοδο κομμάτων με μια νέα φωνή στην πολιτική ζωή του τόπου.

Πιστεύω ότι τελικά θα έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι θα είμαστε δυνατοί στους αναποφάσιστους. Ο κόσμος ζητά αλλαγή, ζητά καινούργια πλάνα με νέους ορίζοντες. Αυτό κρατώ εγώ από τις δημοσκοπήσεις. Το αποτέλεσμα θα το δείξει η κάλπη»

Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να αφήσει τα παραδοσιακά κόμματα και να στραφεί σε σας;

«Η οικονομία, ξεκάθαρα. Δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Πολλοί δεν παίρνουν την απόφαση να κάνουν δεύτερο παιδί γιατί νιώθουν οικονομική ανασφάλεια. Γενικά ο κόσμος έχει κουραστεί να μην βλέπει αλλαγές και να νιώθει ότι τον κοροϊδεύουν.

Δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν χρήματα στην αγορά. Υπάρχουν. Όμως η αξία του χρήματος έχει μειωθεί και το κόστος ζωής έχει αυξηθεί. Σίγουρα και άλλα θέματα όπως η διαφθορά, το μεταναστευτικό, η παιδεία και η υγεία απασχολούν την κοινωνία. Όμως αυτά ήρθαν πιο έντονα στην επιφάνεια γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί από την κατάσταση στην οικονομία και με τις τράπεζες.

Ένα ακόμη σημείο είναι ότι το Κυπριακό, που ήταν το παραδοσιακό αφήγημα των παραδοσιακών κομμάτων, δυστυχώς πλέον δεν έχει την ίδια απήχηση στα αυτιά του κόσμου. Με λυπεί ως γεγονός, αλλά ταυτόχρονα έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να ανοίξει τα μάτια του και να δει τα πράγματα πιο ξεκάθαρα»

Πόσο σίγουρος είσαι ότι δεν θα μετατραπείτε κι εσείς σ΄ένα από αυτά (τα παραδοσιακά κόμματα) που ενίοτε κατηγορείτε;

«Δεν είμαι σίγουρος. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Είναι όμως μια προσπάθεια που ξεκινά από τη βάση της κοινωνίας και πιστεύω ότι αξίζει.

Αν πετύχει, θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Παίζει μεγάλο ρόλο και η στάση του κόσμου. Να επιλέξει ανθρώπους με όραμα. Ανθρώπους που θα κάνουν τα πάντα για να πετύχει αυτή η προσπάθεια. Η πολιτική δεν είναι show. Χρειάζονται άνθρωποι που να βάζουν τον πήχη ψηλά και να μην φοβούνται τη σύγκρουση, αλλά να συγκρούονται με λόγια μετρημένα και ουσιαστικά.

Θα βρούμε τους κατάλληλους μηχανισμούς για να αντισταθούμε σε ένα τέτοιο σενάριο. Πάνω απ’ όλα όμως χρειάζεται να πιστέψουμε στο όραμα της αλλαγής»

Επιστρέφοντας στην δημοσκόπηση, ένα 9,5% δεν αποφάσισε γενικά τι και αν θα ψηφίσει. Τι τους λες αυτούς;

«Όπως είπα και πιο πάνω, πιστεύω σε αυτούς. Πιστεύω ότι είναι συμπολίτες μας που κάτι τους προβληματίζει. Είναι άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι από τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά ίσως εμείς δεν καταφέραμε ακόμη να τους πείσουμε, να τους κάνουμε να νιώσουν ασφάλεια και να μας επιλέξουν.

Αν μπορούσα να απευθυνθώ απευθείας σε όλους αυτούς, θα τους καλούσα στις 12, 13 και 14 Μαρτίου να ψηφίσουν ανθρώπους λογικούς, τίμιους αλλά και ικανούς, και να μας δώσουν τον χρόνο να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την τελική τους ψήφο.

Τους θέλουμε μαζί μας!»