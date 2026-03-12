Στεφάνου για αφθώδη πυρετό: «Η κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της»

Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση και ειδικότερα στην Υπουργό Γεωργίας άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με αφορμή την κρίση που έχει προκύψει με τον αφθώδη πυρετό, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων και καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει τις ευθύνες του.

Σε δήλωσή του, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι προκαλεί εύλογα ερωτήματα η επιμονή του Προέδρου να διατηρεί στη θέση της την Υπουργό Γεωργίας, παρά, όπως υποστήριξε, την εμφανή αδυναμία της να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα σοβαρά ζητήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί. Όπως σημείωσε, τόσο στις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού όσο και στα ζητήματα του νερού και τώρα με την κρίση του αφθώδους πυρετού, η υπουργός αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων, υποστηρίζοντας ότι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης αποτελεί μονόδρομο.

Αναλυτικά η δήλωση του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου:

Είναι μεγάλος ο πειρασμός να σχολιάσουμε την ακατανόητη επιμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας να διατηρεί στη θέση της την Υπουργό Γεωργίας, παρά την κραυγαλέα αδυναμία της να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σοβαρά ζητήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί. Είτε πρόκειται για τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, είτε για το ζήτημα του νερού, είτε τώρα με την κρίση του αφθώδους πυρετού, η υπουργός αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων, οπότε η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης αποτελεί μονόδρομο για έξοδο από τα αδιέξοδα.

Στο σημείο όμως που βρισκόμαστε, πέρα και ανεξάρτητα από τις πολιτικές ευθύνες, προέχει η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. Η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό ενέχει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για τον τομέα της κτηνοτροφίας, αλλά και για την οικονομία ευρύτερα, την επισιτιστική βιομηχανία και την τροφοδοτική αλυσίδα, ενώ απειλούνται και πολλές θέσεις εργασίας.

Είναι γι’ αυτό που η Κυβέρνηση θα πρέπει – επιτέλους – να αναλάβει τις ευθύνες της αντί να προσπαθεί να τις μετακυλήσει αλλού. Χρειάζονται σοβαροί και υπεύθυνοι χειρισμοί για να δοθούν λύσεις άμεσα και αποφασιστικά:

1. Για την αποφυγή της μαζικής θανάτωσης ζώων, η οποία – αν γίνει – θα διαλύσει την κτηνοτροφία με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που αλυσιδωτά θα επηρεάσουν βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Χρειάζεται να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση ώστε να προωθηθεί το αίτημα για εξαίρεση από το σχετικό Πρωτόκολλο της ΕΕ.

2. Για τον γεωγραφικό περιορισμό της νόσου ώστε να μην επεκταθεί.

3. Για αγορά ζώων από το εξωτερικό και τη διασφάλιση γρήγορων διαδικασιών για αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου της Κύπρου.

4. Για αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων σε πραγματικές τιμές αγοράς, καθώς και διευκόλυνσή τους σε σχέση με τις ειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Η ανεπάρκεια της υπουργού σας δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για περαιτέρω κωλυσιεργία.