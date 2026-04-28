Το πείραγμα του Τραμπ στον βασιλιά Κάρολο: «Η μητέρα μου τον "είχε ψιλοερωτευθεί"»

Με κάθε επισημότητα ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ επισκέπτεται για δεύτερη ημέρα τον Λευκό Οίκο, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, όπου τους υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι τιμή μου που υποδέχομαι τον βασιλιά και τη βασίλισσα», είπε ο αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά την ουσιαστικά πρώτη με πλήρες πρόγραμμα ημέρα της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στην Ουάσιγκτον.

«Τι βρετανική μέρα που είναι σήμερα», είπε αστειευόμενος ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς ο καιρός που επικρατεί είναι συννεφιασμένος με βροχή.

Δείτε το βίντεο με την επίσημη υποδοχή

Ντόναλντ Τραμπ: «Η Μελάνια και εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την εκπληκτική τιμή»

Αναφερόμενος στις δικές του επίσημες επισκέψεις στη Βρετανία ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά πως «η Μελάνια και εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την εκπληκτική τιμή που μας έδειξαν οι Μεγαλειότητές σας κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής επίσκεψής μας στο Κάστρο του Γουίντσορ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τώρα είναι τεράστιο προνόμιο για εμάς να σας φιλοξενήσουμε, και θα έχετε μια υπέροχη σύντομη διαμονή».

Μάλιστα απέτισε φόρο τιμής στο «σπανιότερο από τα δώρα» που μας δόθηκε από τους Βρετανούς: «Είχαμε μια κουλτούρα, έναν χαρακτήρα και ένα δόγμα πριν ακόμη διακηρύξουμε την ανεξαρτησία μας», είπε και πρόσθεσε ότι «προήλθαν από ένα μικρό αλλά ισχυρό βασίλειο από την άλλη πλευρά της θάλασσας».

Η μητέρα μου «είχε ψιλοερωτευτεί» τον βασιλιά Κάρολο

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάποιες αμφιλεγόμενες αναφορές που θα μπορούσαν να παρεξηγηθούν. Αφενός είπε ότι η «υπέροχη προφορά» του βασιλιά Καρόλου «θα τους κάνει όλους να ζηλέψουν πολύ» καθώς θα εκφωνήσει την ομιλία του αργότερα σήμερα στο Κογκρέσο. Αφετέρου είπε ότι η μητέρα του «είχε ψιλοερωτευτεί» τον βασιλιά Κάρολο. «Κάθε φορά που η βασίλισσα συμμετείχε σε κάποια τελετή... η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε: “Κοίτα, Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτό”», είπε ο πρόεδρος.

«Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια», είπε ακόμη και συνέχισε: «Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έλεγε πολύ καθαρά, ο Κάρολος... είναι τόσο χαριτωμένος... η μητέρα μου είχε ερωτευτεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;».

Στον Λευκό Οίκο είναι ακόμη παρόντες ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Από τη βρετανική πλευρά, παρούσα είναι η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ.

Ακόμη, έχουν προσκληθεί ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Πηγή: iefimerida.gr