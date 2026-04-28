Προειδοποιεί για πιθανή έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών η Σουηδία

Η κυβέρνηση της Σουηδίας προειδοποίησε την Τρίτη για πιθανή έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στη σκανδιναβική χώρα, λόγω διαταραχών στην προμήθεια που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

«Θέλουμε να δώσουμε μια έγκαιρη προειδοποίηση ότι υπάρχει κίνδυνος έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών. Αυτό βασίζεται σε αξιολόγηση της Σουηδικής Υπηρεσίας Ενέργειας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Υπουργός Ενέργειας Έμπα Μπους.

«Ακόμη κι αν μια διαρκής ειρηνευτική συμφωνία (μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν) τεθεί σε ισχύ αύριο, πιθανότατα θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποκατασταθούν οι προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου», πρόσθεσε η Μπους, μιλώντας δίπλα στον Πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και τη διευθύντρια της Υπηρεσίας Ενέργειας Καρολίν Άσερουπ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι ανησυχίες αυξάνονται, καθώς το 20% των καυσίμων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από την ΕΕ διέρχεται κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Κρίστερσον δήλωσε ότι η Σουηδία επηρεάζεται λιγότερο από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση σε σχέση με πολλές άλλες χώρες, επισημαίνοντας ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πυρηνική ενέργεια, την υδροηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές.

Ωστόσο, θα μπορούσε να επηρεαστεί στο μέλλον, εάν η σύγκρουση επιδεινωθεί και διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Είναι επίσης σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων καυσίμων, καθώς έχουν διαφορετικές αγορές και συνθήκες», δήλωσε η Άσερουπ.

Όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, «δεν βρισκόμαστε πλέον σε μια φυσιολογική κατάσταση».

«Δεν έχουμε δει διαταραχές στις παραδόσεις» προς το παρόν, είπε.

«Αυτό που βλέπουμε, ωστόσο, είναι διακυμάνσεις στις τιμές, και εξαιτίας αυτών των μεταβολών των τιμών, ορισμένες εταιρείες, για εμπορικούς λόγους, ενδέχεται κατά καιρούς να αποφασίσουν να ακυρώσουν πτήσεις», πρόσθεσε.

Η Σουηδία και οι σκανδιναβικές χώρες διαθέτουν σχετικά μεγάλη δυναμικότητα διύλισης, κυρίως χάρη στο πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας. Αυτό το πετρέλαιο βρίσκεται πλέον σε υψηλότερη ζήτηση, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

