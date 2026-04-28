Το Ιράν αναμένεται να υποβάλει σύντομα μια αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση

Οι μεσολαβητές στο Πακιστάν αναμένουν να λάβουν τις επόμενες ημέρες μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ότι δεν θα δεχόταν μια προηγούμενη εκδοχή, όπως ανέφεραν στο CNN πηγές κοντά στη διαδικασία μεσολάβησης.

Οι πηγές αναφέρουν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επρόκειτο να επιστρέψει σήμερα (28/04) στην Τεχεράνη μετά από επίσκεψη στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι αναμένεται να έχει διαβουλεύσεις με ηγέτες του καθεστώτος. Η διαδικασία αυτή είναι αργή, σύμφωνα με τις πηγές, λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του οποίου η τοποθεσία κρατείται μυστική.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχτεί την εκδοχή της ιρανικής πρότασης που υποβλήθηκε το Σαββατοκύριακο, η οποία προέβλεπε τον τερματισμό του πολέμου πρώτα και την επίλυση των πιο ευαίσθητων ζητημάτων που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι ρευστή, και πολλά θα εξαρτηθούν από το αν το Ιράν θα επιστρέψει με μια αναθεωρημένη πρόταση που θα είναι πιο αποδεκτή από τις ΗΠΑ.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη (28/04), ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι βρίσκεται «σε κατάσταση κατάρρευσης», επιμένοντας ότι η Τεχεράνη θέλει τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά καθώς «προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την ηγεσία τους».

