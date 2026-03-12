Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο κατά του Ιράν στα γραφεία της αμερικανικής πρεσβείας στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Με σύνθημα «Λύση, ειρήνη, αμέσως τώρα» και «Τέλος στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο!» εκπρόσωποι 36 συνδικάτων, κομμάτων και οργανώσεων, με επικεφαλής τη συντεχνία των καθηγητών (KTOEÖS), πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ κατά του Ιράν, στα γραφεία της αμερικανικής πρεσβείας στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, στην κοινή ανακοίνωση που ανέγνωσε η πρόεδρος της KTOEOS, Σελμά Εϊλέμ αναφέρει ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, «σύμφωνα με τα ιμπεριαλιστικά τους συμφέροντα, σύρουν την περιοχή σε πόλεμο και σε μια μεγάλης κλίμακας, παγκόσμια καταστροφή».

Πρόσθεσε ότι οι στρατιωτικές παρεμβάσεις και οι πολιτικές των ΗΠΑ, που στοχεύουν στην αλλαγή καθεστώτος σε άλλες χώρες αγνοούν το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση, τονίζοντας ότι η απελευθέρωση από τα αυταρχικά καθεστώτα είναι δυνατή μόνο μέσω της θέλησης και του αγώνα του ίδιου του λαού. «Η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει σε μια χώρα μέσω εξωτερικών παρεμβάσεων, στρατιωτικών επιθέσεων, στόχευσης ενός σχολείου με 160 κορίτσια και σφαγή παιδιών και αμάχων», αναφέρεται.

Στην κοινή δήλωση αναφέρεται επίσης ότι η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για κυριαρχία στην περιοχή. Η κ. Εϊλέμ είπε ότι αυτή η κατάσταση επηρεάζει και την Κύπρο και η παρουσία βρετανικών βάσεων, εκτός από την συγκέντρωση όπλων στο νησί από ευρωπαϊκούς και ΝΑΤΟϊκούς στρατούς, αυξάνει τις στρατιωτικές εντάσεις.

Αυτή η κατάσταση, πρόσθεσε, αυξάνει τον κίνδυνο να γίνει το νησί στόχος. «Οι ιμπεριαλιστικές βάσεις και οι χώρες που αποθηκεύουν όπλα στο νησί μας σέρνουν το νησί μας και εμάς τους Κύπριους σε κίνδυνο, στη μέση του πολέμου και σε μια καταστροφική καταστροφή όλων των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντος· αυτό είναι απαράδεκτο».

Οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν την αποστρατιωτικοποίηση του νησιού, με την κ. Εϊλέμ να αναφέρει ότι η Κύπρος πρέπει να καθαριστεί από όλες τις βάσεις και τα όπλα, δεν πρέπει να επιτραπεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ιμπεριαλιστικές επιθέσεις. «Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να αποτραπεί η επανάληψη πολέμων που προκάλεσαν πόνο, δάκρυα, απώλειες και καταστροφή στο νησί μας, να αποσυρθούν οι ιμπεριαλιστές που έσυραν το νησί μας στον πόλεμο και να επιτευχθεί μια λύση και μια διαρκής ειρήνη, όχι πόλεμος», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ