ERB ASFALISTIKI - Παγκύπριο Συνέδριο 2026: «Η Μεγαλύτερη και η Καλύτερη Δύναμη Ασφάλειας!»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2026, στην Αγία Νάπα, το Παγκύπριο Συνέδριο της ERB ASFALISTIKI, με θεματικό τίτλο «ERB ASFALISTIKI: Η Μεγαλύτερη και η Καλύτερη Δύναμη Ασφάλειας», επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στον Γενικό Κλάδο Ασφαλίσεων της Κύπρου.

Στο -υψηλού επιπέδου- συνέδριο, συμμετείχαν περισσότεροι από 300 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, στελέχη της Εταιρείας και του κορυφαίου τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου Eurobank. Παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς, οι στρατηγικές προτεραιότητες της Εταιρείας και σημαντικές καινοτομίες, όπως η Νέα Διαδικτυακή Πύλη Συνεργατών, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τα Νέα Ασφαλιστικά Προϊόντα της ERB ASFALISTIKI.

Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της ERB Cyprus Insurance Holdings κ. Τάκης Φειδία, κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου τονίζοντας πως «σ’ έναν απρόβλεπτο κόσμο, αβεβαιότητας και αστάθειας, έχουμε αποδείξει πολλές φορές πως είμαστε ικανοί να χαράξουμε την κατάλληλη στρατηγική και να κάνουμε όποιες κινήσεις προσαρμογής είναι απαραίτητες. Ο ρόλος της ασφάλισης γίνεται όλο και πιο ουσιαστικός. Και οι εταιρείες μας υπάρχουν για να παρέχουν Δύναμη Ασφάλειας και να είναι πάντα Δυνατές, Δίπλα στους Ασφαλισμένους μας».

Ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού, παρουσίασε τα ιδιαίτερα θετικά ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2025, ευχαριστώντας συνεργάτες και προσωπικό για τη συμβολή τους στη αναπτυξιακή της πορεία. Συγκρίνοντας τις επιδόσεις της αγοράς σε σχέση μ’ αυτές της Εταιρείας, επεσήμανε ότι η διατήρηση της πρώτης θέσης στο Γενικό Κλάδο Ασφαλίσεων αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Αναφέρθηκε, επίσης, στις βασικές προκλήσεις και στη στρατηγική της Εταιρείας για το 2026, με στόχο τη συνέχιση και ενδυνάμωση της επιτυχημένης πορείας της.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων και Στήριξης Εργασιών, κ. Χάρης Ν. Παστίδης, έκανε αναδρομή στη δεκαετή πορεία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού δικτύου πωλήσεων της ERB ASFALISTIKI, σημειώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη και τα θετικά παραγωγικά αποτελέσματα. Ανέδειξε ότι η Εταιρεία με το Δίκτυο Πωλήσεών της, διαθέτει εκείνο το μίγμα εμπειρίας, τεχνογνωσίας και επαγγελματικών ικανοτήτων, που την εδραιώνει ως τη Μεγαλύτερη και τη Καλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο.

Ακολούθησε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Αντιστράτηγου ε.α. κ. Δημόκριτου Ζερβάκη, πρώην Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον κ. Χριστόφορο Χριστοφή, Νομικό και Podcaster της εκπομπής “Legal Matters”. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν η σημασία της σωστής προετοιμασίας, της στρατηγικής, της πειθαρχίας και της ομαδικότητας ως βασικών παραγόντων βιώσιμης επιτυχίας.

Το βράδυ πραγματοποιήθηκε η ετήσια τελετή βραβεύσεων, παρουσία και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Eurobank. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε ο χαιρετισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Eurobank κ. Μιχάλη Λούη, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυναμική πορεία της Εταιρείας, στις προοπτικές ανάπτυξης και στη στρατηγική σημασία του ασφαλιστικού τομέα για τον Όμιλο.

Η Εταιρεία τίμησε τους ασφαλιστικούς της διαμεσολαβητές για τις επαγγελματικές τους επιδόσεις, εκφράζοντας την αναγνώρισή της στη διαχρονική συμβολή τους στην πρωταγωνιστική της πορεία.

Με σταθερή προσήλωση στις αξίες της, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό, η ERB ASFALISTIKI συνεχίζει δυναμικά την ανοδική της πορεία, ενισχύοντας καθημερινά τη θέση της ως η Μεγαλύτερη και η Καλύτερη Δύναμη Ασφάλειας στην Κύπρο.