XM: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Κύπρο σύμφωνα με τα Best Workplaces Κύπρου 2026

Μια ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η XM για το εργασιακό της περιβάλλον, καθώς διακρίθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά στην πρώτη θέση της λίστας Best Workplaces™ Κύπρου 2026, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο διεθνής Όμιλος εταιρειών XM, με έδρα την Κύπρο, αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει στη διαρκή ενίσχυση της θετικής εμπειρίας των εργαζομένων του αλλά και των υποψηφίων που επιθυμούν να εργαστούν σε αυτόν, σε κάθε μέρος του κόσμου.

Στο πλαίσιο του εργασιακού οικοσυστήματος της XΜ, κάθε δράση δεν λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδυάζει καινοτομία, διαρκή, εξατομικευμένη υποστήριξη, ενίσχυση δεξιοτήτων, ολιστικά προγράμματα ευεξίας, ανταγωνιστικές παροχές, ευέλικτες συνθήκες εργασίας και ισότητα ευκαιριών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ή άλλων διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών.

Η Μαρία Χατζηπαντελή, Group Chief People & Culture Officer της XM, δήλωσε σχετικά: «Η ηγεσία που νοιάζεται κάνει τη διαφορά και αυτό αποτυπώνεται σε στοιχεία καθώς και σε τιμητικές διακρίσεις, όπως η υψηλή διάκριση της XM στα φετινά Best Workplaces™ Κύπρου. Η εποχή μας αποδεικνύει κάτι απλό, αλλά πολύ ουσιαστικό: η φροντίδα των εργαζομένων δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αλλά στρατηγική επένδυση. Ακριβώς αυτό το στοιχείο είναι που μας διαφοροποιεί ως εργοδότη στην αγορά της Κύπρου και διεθνώς και, παράλληλα, μας επιτρέπει να χτίζουμε έναν Όμιλο πιο ανθεκτικό, πιο καινοτόμο και έτοιμο να αντιμετωπίσει το μέλλον».