Στα €539 εκατ. το πλεόνασμα στα κρατικά ταμεία τον Ιανουάριο 2026

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, το δημοσιονομικό πλεόνασμα παρουσιάζει μείωση καθώς η αύξηση στις δαπάνες είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη των εσόδων

Στα €538,8 εκατ. που αντιστοιχεί σε 1,5% του ΑΕΠ ανέρχεται το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, το δημοσιονομικό πλεόνασμα παρουσιάζει μείωση καθώς η αύξηση στις δαπάνες είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη των εσόδων.

Τον Ιανουάριο του 2025, το πλεόνασμα ανερχόταν στα €569,3 εκατ. (1,6% του ΑΕΠ).

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά τον Ιανουάριο 2026 αυξήθηκαν κατά €45,2 εκατ. (+4,7%) και ανήλθαν στο €1 δισ. σε σύγκριση με €967,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €10,2 εκατ. (+13,9%) και ανήλθε στα €83,5 εκατ. σε σύγκριση με €73,3 εκατ. το 2025.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €19,3 εκατ. (+4,5%) και ανήλθαν στα €450,0 εκατ.

Αντιθέτως, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) μειώθηκαν κατά €1,4 εκατ. (-0,4%) και περιορίστηκαν στα €313,8 εκατ. σε σύγκριση με €315,2 εκατ. το 2025.

Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €0,2 εκατ. (-0,6%) και περιορίστηκαν στα €34,3 εκατ. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €8,6 εκ.

Στο 1% η αύξηση εσόδων

Τα συνολικά έσοδα, κατά τον Ιανουάριο 2026 αυξήθηκαν κατά 14,7 εκατ. (+1,0%) και ανήλθαν στο €1,6 δισ. σε σύγκριση με €1,5 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €71,2 εκατ. (+12,2%) και ανήλθαν στα €657,0 εκατ. σε σύγκριση με €585,8 εκατ. το 2025.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €24,0 εκατ. (-6,2%) και περιορίστηκαν στα €363,4 εκατ. σε σύγκριση με €387,4 εκατ. το 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €9,2 εκ. (+3,7%) και ανήλθαν στα €258,9 εκατ. σε σύγκριση με €249,7 εκατ. το 2025.

Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €7,8 εκατ. (-1,8%) και περιορίστηκαν στα €423,4 εκατ. σε σύγκριση με €431,2 εκατ. το 2025.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €2,2 εκατ. και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις κατά €8,9 εκατ. (-42,4%).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €15,9 εκατ. (-15,7%) και περιορίστηκαν στα €85,5 εκατ. σε σύγκριση με €101,4 εκατ. το 2025.

Σημαντική διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της γενικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

 

