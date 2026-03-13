Τατάρ: «Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταστήσει το νησί στόχο»

Οι πολιτικές που ακολουθεί η ε/κ «διοίκηση» έχουν φέρει την Κύπρο σε μια επικίνδυνη θέση, ανέφερε ο τέως ηγέτης των Τ/κ, Ερσίν Τατάρ λέγοντας πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκοψε το κλαδί στο οποίο καθόταν.

Μιλώντας για πρώτη φορά για τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν σε τηλεοπτική εκπομπή του τ/κ καναλιού Σταρ, ο κ. Τατάρ ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταστήσει το νησί στόχο μέσω διεθνών στρατιωτικών συνεργασιών. «Η νότια Κύπρος έχει ουσιαστικά γίνει βάση όπλων. Έχει φτάσει στο σημείο να υπάρχουν κάθε είδους όπλα», υποστήριξε και ισχυρίστηκε ότι αυτό θέτει την ε/κ πλευρά σε μεγαλύτερο κίνδυνο και θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά τομείς όπως ο τουρισμός.

Είπε επίσης ότι ορισμένοι κύκλοι σε χώρες, όπως η Βρετανία, έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες τους να είναι προσεκτικοί όταν ταξιδεύουν στη «νότια Κύπρο». Επικρίνοντας τις πολιτικές του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι «ουσιαστικά, ο Χριστοδουλίδης έκοψε το κλαδί στο οποίο καθόταν».

Κατά τον Ερσίν Τατάρ, η Τουρκία ακολουθεί μια ισορροπημένη διπλωματία στις περιφερειακές κρίσεις κι αυτή η στάση είναι σημαντική για την τουρκοκυπριακή πλευρά. Αναφερόμενος στη διπλωματία που ακολούθησε προηγουμένως η Τουρκία κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, είπε ότι μια παρόμοια ισορροπημένη πολιτική ακολουθείται και τώρα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η τ/κ πλευρά, συνέχισε, ενεργεί σε συνεργασία με την Τουρκία κι αυτό είναι σημαντικό για τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Η τδβκ πήρε θέση σύμφωνα με τη δική της ειρήνη, ηρεμία και συμφέροντα. Θα πρέπει να νιώθουμε τυχεροί από αυτή την άποψη. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος στη βόρεια Κύπρο. Φυσικά, ο Θεός να μας φυλάει, αλλά δεν προβλέπω τέτοια πιθανότητα», κατέληξε ο κ. Τατάρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ