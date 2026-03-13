Χριστοδουλίδης: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ έχουν ταυτόσημες θέσεις σε όλα - Πώς απαντά στο αίτημα για παραίτηση της υπουργού Γεωργίας

Η κρισιμότητα των στιγμών απαιτεί και δύσκολες αποφάσεις με μοναδικό γνώμονα να δούμε και μακροπρόθεσμα και όχι μόνο, τη διαχείριση της παρούσας συγκυρίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους.

Ερωτηθείς, πριν την εκδήλωση της Ενωσης Νέων Παραλιμνίου στην Αγία Νάπα, για τη συνάντησή του με τις οργανώσεις των κτηνοτρόφων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με όλα τα οργανωμένα σύνολα και ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος προέβη σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με το τι αποφασίστηκε.

Τόνισε ότι η στιγμή είναι κρίσιμη και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις.

"Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα είναι μια κρίσιμη στιγμή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των στιγμών, που την ίδια στιγμή απαιτεί και δύσκολες αποφάσεις με μοναδικό γνώμονα, είναι σημαντικό αυτό, να δούμε και μακροπρόθεσμα και όχι μόνο, τη διαχείριση της παρούσας συγκυρίας".

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε ο Πρόεδρος, λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις.

Επισήμανε ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους επηρεαζόμενους από τον αφθώδη πυρετό.

"Εκείνο που θέλω να επαναλάβω, θέλω να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η Κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους, σε όλους τους κτηνοτρόφους μας, για οτιδήποτε προκύψει στη διαχείριση αυτής, επαναλαμβάνω, της κρίσιμης κατάστασης πραγμάτων".

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι δεδομένου ότι τα Πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να παραβιαστούν πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, ο Πρόεδρος είπε ότι στη συνάντηση έγινε μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση και κατέληξαν σε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. "Δεν είναι μόνο τα πρωτόκολλα, υπάρχουν κι άλλες πτυχές. Είναι από τη μια σίγουρα τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά δεύτερον είναι η προστασία των υπόλοιπων μονάδων, είναι η περαιτέρω αυστηροποίηση κάποιων ελέγχων που γίνονται, η απαγόρευση κάποιων άλλων, είναι η οικονομική διάσταση, η οποία θα είναι πλήρης. Είναι πολλά θέματα τα οποία συζητήσαμε, τα βάλαμε κάτω, λάβαμε συγκεκριμένες αποφάσεις".

Ερωτηθείς κατά πόσον η θανάτωση των ζώων θα συνεχιστεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ συγκεκριμένα, τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται παντού, βλέποντας και το τι σημαίνει η μη εφαρμογή πρωτοκόλλου, που σημαίνει έξοδο από την κοινή αγορά, σημαίνει αρκετά προβλήματα και προκλήσεις στο θέμα του τουρισμού. Σημαίνει περιορισμός των εξαγωγών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημαίνει καμία οικονομική ενίσχυση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά άλλα".

"Είναι όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και καταλήξαμε σε ένα πνεύμα απόλυτης κατανόησης της κρισιμότητας των στιγμών που απαιτεί δύσκολες αποφάσεις" συνέχισε ο Πρόεδρος.

Εξάλλου, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει δυσαρέσκεια σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της νόσου και ότι κάποιοι απαιτούν και την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, και πώς απαντά ο ίδιος σε αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε "απαντώ ότι, όπως σε όλα τα θέματα, βλέπω την ίδια προσέγγιση από πλευράς του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για όλα τα θέματα".

"Επαναλαμβάνω, είναι σεβαστή η άποψη και του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ. Είναι ταυτόσημες οι απόψεις, αν δείτε, σε όλα τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης".

Εμείς, συνέχισε, "επικεντρωνόμαστε στην ουσία, συζητήσαμε. Επαναλαμβάνω, είναι η δεύτερη συνάντηση που έχω. Θα έχω και άλλες συναντήσεις με όλα τα οργανωμένα σύνολα, για να βρούμε λύσεις και λύσεις, οι οποίες δεν είναι ευχάριστες".

"Λύσεις που είναι δύσκολες, που απαιτεί η κρισιμότητα των στιγμών" κατέληξε ο Πρόεδρος.