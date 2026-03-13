Αφθώδης πυρετός: Πυρά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση - ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ ζητούν εφαρμογή ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων

Την λήψη άμεσα μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού και της αντιμετώπισης των συνεπειών στην οικονομία ευρύτερα, τόνισαν οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων που είχαν το πρωί συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, στο Σπίτι της Ευρώπης, στη Λευκωσία.

Η Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να πει τις αλήθειες στον κόσμο, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου. «Είναι ένα χάος πραγματικά η κατάσταση, Πραγματικά λυπάμαι. Αυτή τη στιγμή προέχει να πούμε τις πραγματικότητες και τα δεδομένα και όχι να δίνουμε ελπίδα διαφοροποίησης των πρωτοκόλλων. Αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίστηκε σήμερα», ανέφερε.

Και να δούμε, συνέχισε, πώς θα στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν μιλάμε πλέον μόνο για τον τομέα της κτηνοτροφίας, μιλάμε για ολόκληρη την οικονομία του τόπου.

Ερωτηθείσα αν δεν υπάρχει θέμα τροποποίησης των πρωτοκόλλων, η κ. Δημητρίου είπε ότι ο Επίτροπος ήταν ρητά (αρνητικός) και τους είπε πως είχαν δοθεί οδηγίες από τον Δεκέμβριο που εμφανίστηκε ο ιός ότι δεν ενδέχεται κανένα θέμα διαφοροποίησης. «Πραγματικά διερωτώμαι λοιπόν τί αναμέναμε, ποιες ενέργειες θα γίνονταν και γιατί δεν είπαμε από την αρχή τις πραγματικότητες του κόσμου», σημείωσε.

Δυστυχώς ακόμη μια φορά η κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι τρέχει πίσω από τα γεγονότα, ανέφερε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Πρόερος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Γιαννάκης Γαβριήλ, λέγοντας πως αν αυτή η συνάντηση γινόταν τον Δεκέμβρη, όταν διαγνώστηκε η νόσος στα κατεχόμενα, θα μιλούσαμε για τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.

Έθεσε, είπε, σωρεία ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων πώς η ΕΕ διαχειρίζεται τα κατεχόμενα, γιατί επιτρέπει εκεί εμβολιασμούς και εδώ μόνο θανατώσεις, αλλά δεν απάντησε. «Άρα καταλαβαίνετε ότι πάλι τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Ας βγουν επιτέλους να πουν την αλήθεια στον κόσμο για να μπορέσει ο κόσμος να τους στηρίξει. Διαφορετικά, αποκλείεται να υπάρχει οποιαδήποτε λύση σε αυτό το πρόβλημα», ανέφερε.

Θα εξολοθρεύσουν τον ζωϊκό πληθυσμό της Κύπρου χωρίς να έχουν διασφάλιση ότι την επόμενη ημέρα θα έχουν ζωϊκό πληθυσμό, πρόσθεσε. «Γιατί χρειάζονται χρόνια για να κάνεις μια κτηνοτροφική μονάδα και να σου παράξει προϊόντα, είτε είναι γάλα, είτε είναι κρέας», σημείωσε.

Ερωτηθείς τί μπορεί να κάνει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, ο κ. Γαβριήλ είπε ότι θα παρακολουθεί η Επιτροπή την εξέλιξη της κατάστασης κι αν χρειαστεί θα συγκαλέσει συνεδρία «έστω κι έκτακτη».

Ξεκάθαρη θέση της ΕΕ είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, αν δεν το κάνουμε τότε κινδυνεύουμε ο αφθώδης πυρετός να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο και να οδηγηθούμε σε μια ολοκληρωτική καταστροφή της κτηνοτροφίας με συνέπειες για ολόκληρη την οικονομία, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά κι εμείς απευθύνουμε έκκληση προς όλες τις πλευρές να χαμηλώσουν οι τόνοι, είπε. Όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία, πρόσθεσε, και με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα να επανέλθει το συντομότερο δυνατό η κτηνοτροφία σε μια ομαλή κατάσταση.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι πήραν ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις ότι οι αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους δεν θα περιλαμβάνουν μόνο την αντικατάσταση των ζώων, αλλά και την απώλεια εσόδων, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα θετικό.

Εάν ακολουθήσουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, συνέχισε, εκτίμηση της Επιτροπής είναι ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση μέχρι το καλοκαίρι. Εάν δεν τις ακολουθήσουμε, πρόσθεσε, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος τα επόμενα 5 χρονιά να εξαφανιστεί η κτηνοτροφία από το νησί.

Επομένως ,οφείλουμε όλοι να ακούσουμε προσεκτικά αυτές θα υποδείξεις, κατέληξε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Ξεκάθαρη ήταν η θέση του Επιτρόπου ότι δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, προσθέτοντας πως όσο πιο γρήγορα ενεργήσουμε, τόσο πιο μικρό θα είναι το πρόβλημα.

Ο κ. Αναστασίου εξέφρασε ικανοποίηση για τη διαβεβαίωση από τον Επίτροπο ότι θα αποζημιώσουν όχι μόνο για τα ζώα που θα θανατωθούν, αλλά θα καλύψουν και τα απωλεσθέντα κέρδη. Αν ενεργήσουμε άμεσα, πρόσθεσε, τα ζώα θα μπορούν να αντικατασταθούν το φθινόπωρο.

Αυτό που χρειάζεται στο εσωτερικό μέτωπο αυτή τη στιγμή, συνέχισε, είναι ενότητα, να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση και πώς στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους, αλλά κυρίως πρέπει να προστατεύσουμε τις περιοχές που δεν έχουν ακόμη μολυνθεί από τον αφθώδη πυρετό.

Εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων χωρίς καμιά έκπτωση, ήταν η ενημέρωση από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης λέγοντας ότι η κατάσταση με τον ιό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα στη μολυσμένη περιοχή των τριών χλμ. Στα 10 χλμ από την μολυσμένη περιοχή, συνέχισε, τα ζώα θα σφαγιαστούν και το κρέας θα μπορεί να καταναλωθεί μόνο στην Κύπρο.

Επεσήμανε πως αν δεν κάνουμε ό,τι προνοείται οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές με την εξάπλωση του ιού σε όλη την Κύπρο με θλιβερές συνέπειες για όλο τον κτηνοτροφικό τομέα.

Επιπρόσθετα θλιβερές, είπε ο κ. Τρυφωνίδης, είναι οι επιπτώσεις και για τον τουρισμό, αναφέροντας ότι ο Επίτροπος ήταν «καθαρότατος». Από μόνο με ένα αεροπλάνο με τουρίστες τους είπε, ο ιός θα μπορεί να μεταφερθεί στην Ευρώπη και «θα τεθούμε εκτός ευρωπαϊκών αρχών».

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε πως μετέφερε στον Επίτροπο ότι η ΕΕ θα πρέπει να ασκήσει πιέσεις, ώστε τα ίδια μέτρα να εφαρμοστούν και στις κατεχόμενες περιοχές για να μπορέσει να παρεμποδιστεί η μετέπειτα εξάπλωση του ιού, αλλά δεν πήρε απάντηση. «Του είπαμε σαφέστατα ότι πρέπει να υποχρεώσει την τ/κ πλευρά να εφαρμοστούν τα ίδια γιατί υπάρχει ο συνεχής κίνδυνος μετάδοσης του ιού», επεσήμανε.

Ως ΔΗΠΑ, ανέφερε, θα συμβάλουν εποικοδομητικά και θετικά, με ενότητα ώστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, μαζί με την Κυβέρνηση, να αντιμετωπίσουν αυτή τη θλιβερή κατάσταση και αισιοδοξεί σύντομα να τα καταφέρουν. «Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, η καταστροφή θα είναι σε βάθος 10ετίας», ανέφερε

Οι αποζημιώσεις, συνέχισε, θα είναι συγχρηματοδοτούμενες από ΕΕ και κυπριακά κεφάλαια, τόσο για την θανάτωση των ζώων, όσο και για την αναπλήρωση του ζωϊκού κεφαλίου.

Λανθασμένη ήταν η διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, εκτίμησε στις δηλώσεις της η Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου, εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σημειώνοντας ότι με βάση το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης στην ΕΕ, η Κυβέρνηση της ΚΔ είχε το δικαίωμα, από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στα κατεχόμενα, να προχωρήσει σε εμβολιασμούς ζώων στις ελεύθερες περιοχές, καθότι και οι κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας αποτελούν μέρος της επικράτειάς της.

Αντ’ αυτού, πρόσθεσε, επιλέξαμε να μην προχωρήσουμε σε εμβολιασμό και βρισκόμαστε τώρα ενώπιον μιας κρίσης εξαιτίας της οποίας μεγάλο μέρος του ζωϊκού βασιλείου της χώρας μας έχει καταστραφεί, χάνουμε και το καθεστώς ελεύθερης ζώνης, άρα «κάποιος πρέπει ν’ αναλογιστεί τί πήγε λάθος και να αναλάβει τις ευθύνες».

Για το κίνημα Οικολόγων, είπε, το θέμα έχει και πολιτική διάσταση γιατί τα κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ αποτελούν μέρος της επικράτειάς της.

Ερωτηθείσα εάν κινδυνεύει το χαλούμι, η κ. Κοζάκου είπε ότι το θέμα του χαλουμιού δεν συζητήθηκε.

Η Βουλευτής Λευκωσίας, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλους τους υπεύθυνος ν’ αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να σώσουν την οικονομία του τόπου για να σημειώσει πως «γι’ αυτό βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται».

Εξέφρασε τη θέση πως η Κυβέρνηση χειρίστηκε με τον χειρότερο τρόπο την κατάσταση και είπε πως κινδυνεύει και ο τουρισμός. Το μήνυμα του Επιτρόπου ήταν σαφέστατο, σημείωσε, είτε ακολουθούμε τα πρωτόκολλα, είτε καταστρέφεται ολόκληρη η κτηνοτροφία για τα επόμενα 5-10 χρόνια.

Φαίνεται, ανέφερε, ότι είπαν στον Επίτροπο να μιλήσει στα πολιτικά κόμματα για να κάνουν έκκληση στον κόσμο και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Ζητά σύσκεψη ο Στεφάνου

Σε γραπτή δήλωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει σε κοινή σύσκεψη τα πολιτικά κόμματα και τις αγροτικές οργανώσεις για να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης.

«Ενόψει του γεγονότος», ανέφερε, «ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για την Υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων απέρριψε το αίτημα της Κύπρου για να εξαιρεθεί η χώρα μας από το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου ν’ αποφευχθούν οι μαζικές θανατώσεις ζώων, καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών δυνάμεων μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις για να συζητήσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση».

«Οι μαζικές θανατώσεις ζώων», τόνισε, «θα έχουν καταστροφικές συνέπειες στο ζωικό κεφάλαιο του τόπου και κατ’ επέκταση στην κτηνοτροφία, την οικονομία και την κοινωνία».

«Η κατάσταση», πρόσθεσε, «είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρέπει να δράσουμε συλλογικά, δυναμικά και αποτελεσματικά. Πρόεδρε, ανάλαβε δράση!».

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ