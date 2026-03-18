Γκουτέρες - Χριστοδουλίδης: Συνάντηση σε χαλεπούς καιρούς

Σε μια δύσκολη και σύνθετη συγκυρία για τη διεθνή κοινότητα και κυρίως για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, τη στιγμή κατά την οποία δοκιμάζεται κυριολεκτικώς η παγκόσμια ειρήνη, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα συναντηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Θυμίζουμε ότι πριν από περίπου πέντε εβδομάδες παρόμοια συνάντηση είχε ο Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον οποίο επιχείρησαν να αναζητήσουν διεξόδους σε σχέση με τη διατήρηση της προοπτικής για τη διαδικασία στο πρόβλημα.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξήγησε στις 11 Φεβρουαρίου, στη συνάντησή του με τον κύριο Έρχιουρμαν, ότι και οι δύο πλευρές δεν θα πρέπει να απολέσουν άλλο χρόνο αλλά να φροντίσουν όπως δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για αναζωογόνηση του διαλόγου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη με Γκουτέρες γίνεται λίγες ημέρες μετά από επαφή που είχε ο ΓΓ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Άγκυρα. Θυμίζουμε ακόμη τη συνάντηση που είχε επίσης τον προηγούμενο μήνα ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, σε δηλώσεις στην Τουρκία και στο τουρκικό NTV, υποστήριξε ότι μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του θα κάνει ό,τι μπορεί για την επίλυση του Κυπριακού. Είπε ακόμη ότι «εργαζόμαστε πολύ εντατικά για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε πολύ κοντά αλλά έχουμε σημειώσει θετική πρόοδο προς τα εμπρός. Έχουμε επανεκκινήσει τις επαφές», σημειώνοντας ότι «δεν είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος αλλά είμαι αποφασισμένος».

Οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα πριν από μερικά εικοσιτετράωρα δίνουν προφανώς και το στίγμα και το περιεχόμενο, έστω και σε επίπεδο προθέσεων, του Διεθνούς Οργανισμού αλλά και του περιεχομένου της επαφής που θα έχει σήμερα μαζί του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Επιβεβαίωση βούλησης»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, «αναμένεται να επιβεβαιώσει την πολιτική του βούληση για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών». Όπως σημείωσε, η «συνάντηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σταθερής προσωπικής προσήλωσης του ίδιου του Γενικού Γραμματέα στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η διατήρηση του σημερινού αδιεξόδου δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή και η πάροδος του χρόνου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ουσιαστική πρόοδο».

Παράλληλα, «ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναδείξει την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε ενεργά στις προσπάθειες του ΓΓ και των ΗΕ για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για επανεκκίνηση μιας ουσιαστικής, αξιόπιστης και προσανατολισμένης σε αποτέλεσμα διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την άρση του αδιεξόδου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς αν η πρόταση των πέντε σημείων είναι στο τραπέζι και αν θα αναλυθεί και εξηγηθεί στον ΓΓ των ΗΕ, ο εκπρόσωπος είπε ότι «ασφαλώς και θα αναλυθεί η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών».

Άλλωστε, ανέφερε, ήταν και αντικείμενο που εμπεριεχόταν στην επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον ΓΓ των ΗΕ αυτή η συγκεκριμένη πρόταση πέντε σημείων που μπορεί να οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Με βάση τις εκτιμήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, «αναμένεται από τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου με τον ΓΓ να καθοριστούν τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».