Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Άνοδο κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 294,58 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,07%

Άνοδο κατέγραψε στη σημερινή τελευταία συνάντηση της εβδομάδας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σημειώνοντας εβδομαδιαία κέρδη ης τάξης του 3,90%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 294,58 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,07%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €501.481,23.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,47 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,41%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,32%, ενώ η Εναλλακτικής Αγοράς παρουσιαζε ζημιές σε ποσοστό 0,75%.

Οι δείκτες των Επενδυτικών Εταιρειών και των Ξενοδοχείων δεν σημείωσαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €414.196,35 (τιμή κλεισίματος €9,90 – πτώση 0,35%), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €25.297,38 (τιμή κλεισίματος €1,46 – χωρίς μεταβολή), της ΠΑΝΔΩΡΑ με €17.020,00 (τιμή κλεισίματος €0,23 – πτώση 4,17%), της KEO plc με €15.965,60 (τιμή κλεισίματος €2,40 – πτώση 3,23%) και της Blue Island PLC με €8.532,0 (τιμή κλεισίματος €1,65 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά, ενώ 5 παρέμειναν αμετάβλητες.  Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 115.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα