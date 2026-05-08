Άνοδο κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο

Άνοδο κατέγραψε στη σημερινή τελευταία συνάντηση της εβδομάδας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σημειώνοντας εβδομαδιαία κέρδη ης τάξης του 3,90%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 294,58 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,07%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €501.481,23.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,47 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,41%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,32%, ενώ η Εναλλακτικής Αγοράς παρουσιαζε ζημιές σε ποσοστό 0,75%.

Οι δείκτες των Επενδυτικών Εταιρειών και των Ξενοδοχείων δεν σημείωσαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €414.196,35 (τιμή κλεισίματος €9,90 – πτώση 0,35%), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €25.297,38 (τιμή κλεισίματος €1,46 – χωρίς μεταβολή), της ΠΑΝΔΩΡΑ με €17.020,00 (τιμή κλεισίματος €0,23 – πτώση 4,17%), της KEO plc με €15.965,60 (τιμή κλεισίματος €2,40 – πτώση 3,23%) και της Blue Island PLC με €8.532,0 (τιμή κλεισίματος €1,65 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά, ενώ 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 115.

