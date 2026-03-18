Στην Κύπρο ο Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών - Κυπριακό και πόλεμος στην ατζέντα

Ο Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα, Στίβεν Ντάουντι, θα ταξιδέψει σήμερα στην Κύπρο σε μια συγκυρία αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και εν μέσω εξελίξεων στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στο πρόγραμμα του συμπεριλαμβάνεται η επίσκεψη στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, πριν μεταβεί στη Λευκωσία.

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο, ο κ. Ντάουντι θα έχει επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, την Πρόεδρο της Βουλής, Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου.

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά από την επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ιρανικής κατασκευής στη βάση του Ακρωτηρίου στις 2 Μαρτίου και ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη Βρετανού αξιωματούχου στο νησί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Στις 5 Μαρτίου είχε μεταβεί στην Κύπρο ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Η Βρετανία, έστω και με καθυστέρηση, έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, αναπτύσσοντας στρατιωτικά μέσα. Μεταξύ άλλων, έχει στείλει το αντιτορπιλικό πλοίο Dragon, το μεταγωγικό Lime Bay, ελικόπτερα τύπου Wildcat και Merlin, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό για τον συντονισμό της αεράμυνας των βάσεων.

Ο κ. Ντάουντι, που επανειλημμένα έχει δηλώσει στο βρετανικό Κοινοβούλιο ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, πρόσφατα συναντήθηκε στο Λονδίνο και με εκπροσώπους της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας. Σε αυτήν τη συνάντηση μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η ασφάλεια των Κυπρίων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη βρετανική Κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως οι δυνατότητες αντιπυραυλικής άμυνας και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν ενισχυθεί τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζονται τρόποι βελτίωσης της άμεσης ενημέρωσης των κατοίκων στις περιοχές των βάσεων, μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Σημειώνεται πως ο κ. Ντάουντι αποτελεί τον βασικό συνομιλητή του Ηνωμένου Βασιλείου για το Κυπριακό. Είναι ο Βρετανός αξιωματούχος που κατ’ εξοχήν ασχολείται με το θέμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ