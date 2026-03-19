Στις 2 Απριλίου η τελευταία συνεδρίαση της παρούσας Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί το έργο εντός της ίδιας ημέρας, η συνεδρία θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, 3 Απριλίου, ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών νομοθετημάτων.

Στις 2 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπό την παρούσα της σύνθεση και πριν την αυτοδιάλυσή της για τις βουλευτικές εκλογές. 

Όπως ενημέρωσε το Σώμα κατά τη σημερινή σύνοδο της Ολομέλειας, ο Προεδρεύων, Ζαχαρίας Κουλίας, η τελευταία συνεδρία για νομοθετική εργασία θα είναι στις 2 Απριλίου. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί το έργο εντός της ίδιας ημέρας, η συνεδρία θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, 3 Απριλίου, ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών νομοθετημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

