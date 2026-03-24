Μάριος Καρογιάν: «Δεν είναι κοτσιάνι των πολιτικών αρχηγών οι θέσεις» - Εξηγεί γιατί δεν είναι υποψήφιος στις βουλευτικές (βίντεο)

O Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, σε δημοσιογραφική διάσκεψη ενημέρωσε για την συνειδητή απόφασή του να μην κατέλθει υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, επιλέγοντας με αυτό τον τρόπο να δώσει χώρο και ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά και να προσφέρουν στον τόπο.

Η απόφαση αυτή, όπως σημείωσε, αποτελεί μια συνειδητή κίνηση ανανέωσης, που στόχο έχει να ενισχύσει τη συμμετοχή της νέας γενιάς στην πολιτική ζωή και να αναδείξει νέες ιδέες και προοπτικές.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η προσφορά στη ΔΗΠΑ και στα κοινά μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους και δεν περιορίζεται απαραίτητα στην προσωπική υποψηφιότητα.

Υπογράμμισε ότι ο ίδιος θα βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή και στις δημόσιες συζητήσεις και στην προεκλογική και σε όλα όσα χρειάζονται για να μπορέσει η Δημοκρατική Παράταξη να επαναλάβει τον άθλο που έκανε πριν από πέντε χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ