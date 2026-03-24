Προς κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων οι συντεχνίες της ΑΗΚ - Αφήνουν αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Μάριος Καρογιάν: «Δεν είναι κοτσιάνι των πολιτικών αρχηγών οι θέσεις» - Εξηγεί γιατί δεν είναι υποψήφιος στις βουλευτικές (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

O Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, σε δημοσιογραφική διάσκεψη ενημέρωσε για την συνειδητή απόφασή του να μην κατέλθει υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, επιλέγοντας με αυτό τον τρόπο να δώσει χώρο και ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά και να προσφέρουν στον τόπο.

Η απόφαση αυτή, όπως σημείωσε, αποτελεί μια συνειδητή κίνηση ανανέωσης, που στόχο έχει να ενισχύσει τη συμμετοχή της νέας γενιάς στην πολιτική ζωή και να αναδείξει νέες ιδέες και προοπτικές.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η προσφορά στη ΔΗΠΑ και στα κοινά μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους και δεν περιορίζεται απαραίτητα στην προσωπική υποψηφιότητα.

Υπογράμμισε ότι ο ίδιος θα βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή και στις δημόσιες συζητήσεις και στην προεκλογική και σε όλα όσα χρειάζονται για να μπορέσει η Δημοκρατική Παράταξη να επαναλάβει τον άθλο που έκανε πριν από πέντε χρόνια.

Διαβάστε Επίσης: 

Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της ΔΗΠΑ για τις βουλευτικές - Εκτός ψηφοδελτίου ο Μάριος Καρογιάν

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΔΗΠΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα