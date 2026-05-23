Έκκληση ΟΗΕ για προστασία παιδιών στην Ουκρανία μετά την επίθεση σε εστία στο Λουχάνσκ

Με επίκεντρο τις νέες αναφορές για επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ, στην περιοχή του Λουχάνσκ, όπου φιλοξενούνταν ανήλικοι και σπουδαστές, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώθηκε για την περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, η επίθεση φέρεται να προκάλεσε «δεκάδες απώλειες αμάχων, μεταξύ των οποίων παιδιά», ενώ επισημάνθηκε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν γνωρίζουμε».

Tο περιστατικό εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο μοτίβο πλήγματος κατά αμάχων, τονίζοντας ότι «το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου αποκαλύπτει ένα μοτίβο που αψηφά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και ότι «οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται». Από τον Φεβρουάριο του 2022, ο ΟΗΕ έχει καταγράψει «σχεδόν 16.000 αμάχους νεκρούς και περισσότερους από 44.000 τραυματίες», επισημαίνοντας ότι «οι πραγματικοί αριθμοί είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι πολύ υψηλότεροι».

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων προειδοποίησε επίσης για το αυξανόμενο τίμημα στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Βαλλιστικός πύραυλος φέρεται να έπληξε αποθήκη συμβεβλημένη με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο Ντνίπρο, τη νύχτα της 19ης προς 20ή Μαΐου, σκοτώνοντας «δύο εργαζόμενους της αποθήκης» και καταστρέφοντας «βοήθεια αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων», μεταξύ άλλων «κουβέρτες και είδη υγιεινής που προορίζονταν για εκτοπισμένους και ανθρώπους που διαμένουν σε συλλογικά καταλύματα».

Τονίστηκε ότι η υποχρέωση προστασίας αμάχων, μη στρατιωτικών αντικειμένων, ανθρωπιστικών εργαζομένων και των εγκαταστάσεών τους είναι «δεσμευτική για όλα τα μέρη» και ότι «οι επιθέσεις κατά αμάχων και οι αδιάκριτες επιθέσεις απαγορεύονται αυστηρά βάσει του διεθνούς δικαίου».

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Βανέσα Φρέζιερ, Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου στα παιδιά και στην εκπαίδευση. Αναφερόμενη στην καταγγελλόμενη επίθεση στο Σταρομπίλσκ, είπε ότι φέρεται να σκοτώθηκαν και να τραυματίστηκαν «αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά», σημειώνοντας ότι ο ΟΗΕ «δεν έχει πρόσβαση στην περιοχή» και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες.

Καταδίκασε «όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών», τονίζοντας ότι οι άμαχοι, τα παιδιά, το ανθρωπιστικό προσωπικό και μη στρατιωτικές υποδομές - συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, «δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο». Όπως ανέφερε, «η προστασία των παιδιών πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα» και «τα σπίτια τους, οι αίθουσες διδασκαλίας τους και το μέλλον τους δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες».

Η Φρέζιερ τοποθέτησε το περιστατικό στο ευρύτερο πλαίσιο των επιθέσεων κατά σχολείων, προειδοποιώντας ότι όταν τα σχολεία υφίστανται ζημιές ή καταστρέφονται, τα παιδιά χάνουν «όχι μόνο τις αίθουσες διδασκαλίας τους, αλλά και την αίσθηση ασφάλειας, σταθερότητας, τη ρουτίνα τους και τις ελπίδες και τα όνειρά τους για το μέλλον». Χαρακτήρισε την εκπαίδευση «όχι μόνο ανθρώπινο δικαίωμα», αλλά και «σανίδα σωτηρίας», επισημαίνοντας ότι «τα σχολεία πρέπει να παραμένουν ασφαλή καταφύγια».

Αναφερόμενη στις πρόσφατες επισκέψεις της στην Ουκρανία και στη Ρωσική Ομοσπονδία, σημείωσε ότι στην Ουκρανία «η πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και σε άλλες βασικές υπηρεσίες έχει διαταραχθεί σε τεράστια κλίμακα», με «περισσότερες από 440 επιθέσεις κατά σχολείων» να έχουν επιβεβαιωθεί στην Ουκρανία το 2025.

