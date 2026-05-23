Στην Κροατία τη Δευτέρα ο Αβέρωφ Νεοφύτου για Συνάντηση Επιτροπών Εξωτερικών EU MED9

Στη Συνάντηση των Επιτροπών Εξωτερικών των κοινοβουλίων των Μεσογειακών χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU MED9), στην Κροατία θα συμμετάσχει ο βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Νεοφύτου, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αναχωρεί τη Δευτέρα για το Σπλιτ της Κροατίας, για να συμμετάσχει στη Συνάντηση των Επιτροπών Εξωτερικών των Μεσογειακών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU MED9). Σημειώνεται ότι τη διακοινοβουλευτική συνάντηση φιλοξενεί, στις 25 και 26 Μαΐου 2026, το Κοινοβούλιο της Κροατίας, στο πλαίσιο της κροατικής Προεδρίας της Ομάδας EU MED9.

«Τους συμμετέχοντες θα απασχολήσουν ο ρόλος των Δυτικών Βαλκανίων στην ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας στη Μεσόγειο, η ασφάλεια, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα στην περιοχή και η γεωστρατηγική σημασία της Μεσογείου», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι τη συνάντηση θα προσφωνήσουν ο Υφυπουργός της Κροατίας για το Διεθνές Εμπόριο και την Ανάπτυξη Zdenko Lucić, η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη Μεσόγειο Dubravka Šuica και ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της Κροατίας Ivan Penava.

