«Βουλεύτρια» στα κατεχόμενα ισχυρίζεται ότι το Ιράν θα βομβαρδίσει ραντάρ στο Τρόοδος

Αντιδράσεις προκάλεσε στα κατεχόμενα ισχυρισμός της «βουλευτή» του ΚΕΕ, Γιασεμίν Όζτουρκ πως το Ιράν θα βομβαρδίσει τα ραντάρ στο Τρόοδος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις, ο Τουφάν Έρχιουρμαν με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικαλέστηκε την τουρκική παροιμία «Ο λαιμός έχει εννέα κόμπους» για να πει πως σημαίνει ότι «δεν πρέπει να μιλάει κανείς χωρίς να σκέφτεται προσεκτικά και να ζυγίζει τις συνέπειες. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, είναι πολύ ωφέλιμο να έχουμε κατά νου αυτή τη φράση!».

Εξάλλου, με ανακοίνωσή της η ένωση Τ/κ ξενοδόχων εξέφρασε έκπληξη για τον ισχυρισμό και τόνισε ότι οι «αρχές» θα πρέπει να ενεργούν πολύ πιο υπεύθυνα κατά τη διάρκεια αυτής της ευαίσθητης περιόδου. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια στο νησί, οι απαραίτητες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στις «αρχές της τδβκ» από την Τουρκική Δημοκρατία και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, προστίθεται.

Η ένωση τ/κ ξενοδόχων αμφισβητεί κατά πόσο είναι δυνατόν μια «βουλευτής» να γνωρίζει πληροφορίες που καμία «επίσημη αρχή» δεν διαθέτει, προσθέτοντας ότι τέτοιες δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά τη «χώρα» και επηρεάζουν ιδιαίτερα την εύθραυστη οικονομία και τον τουριστικό τομέα.

Ζητεί από την κ. Όζτουρκ να αποκαλύψει δημόσια την πηγή αυτών των πληροφοριών, διαφορετικά, οι δηλώσεις της θα θεωρηθούν «συνειδητή προσπάθεια να βλάψει τη χώρα».

Καταδικάζοντας έντονα αυτές τις αναφορές της «βουλευτή» του ΚΕΕ οι ξενοδόχοι κάλεσαν όλους τους «αξιωματούχους» να αναλάβουν τις ευθύνες των θέσεών τους.

Η Γιασεμίν Όζτουρκ ανάρτησε νωρίτερα σήμερα στα ΜΚΔ τον ισχυρισμό ότι το Ιράν πιθανόν να στοχεύσει μια βάση ραντάρ που βρίσκεται στα βουνά του Τροόδους και η οποία έχει στρατηγική σημασία της βάσης, που αποτελεί κρίσιμο κέντρο πληροφοριών. Υποστηρίζοντας ότι αμερικανικές και βρετανικές μονάδες πληροφοριών δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ισχυρίστηκε ότι αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος Echelon, γνωστού ως «δίκτυο παρακολούθησης του κόσμου».

Ισχυρίζεται, επίσης, ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία, στην καρδιά αυτής της σύγκρουσης, έχει σύρει την Κύπρο στη φωτιά για χάρη βραχυπρόθεσμων συμφερόντων. Έλληνες και Κύπριοι πολιτικοί επικρίνουν έντονα αυτήν την κατάσταση».

Πηγή: ΚΥΠΕ