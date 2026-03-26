Ο Έρχιουρμαν κατακρίνει τον Χριστοδουλίδη για τα περί επιστροφής των Τ/κ στην ΚΔ: «Θέσεις πέραν της λογικής»

Για αντιφατικές και επιπόλαιες δηλώσεις κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, επισημαίνοντας τη χθεσινή δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη για επιστροφή των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Λευκωσία έχει «ξεκάθαρο πλάνο» για το πώς θα προχωρήσει σε όλα τα θέματα που άπτονται των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι οι Τουρκοκύπριοι μπορούν να έχουν λόγο στην διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό «αφού επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία» και ότι η Τουρκία, μπορεί να έχει λόγο στο μέλλον των Βρετανικών Βάσεων, «αφού αναγνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία».

Ακολούθησε η αντίδραση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο οποίος σε δήλωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετακινείται συνεχώς από τη μια θέση στην άλλη, εκφράζοντας ιδέες πέρα από τα όρια της λογικής.

Αυτούσια η δήλωση του Τουφάν Έχιουρμαν:

Κύριε Χριστοδουλίδη, από το «να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά», περάσατε στον «οδικό χάρτη πέντε σημείων» και από εκεί στην «έκκληση προς τους Τουρκοκύπριους να επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία»!

Ιδέες «φανταστικές», πέρα από τα όρια της λογικής και της πραγματικότητας, εκτοξεύονται στον αέρα. Από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, μέχρι το ζήτημα των βρετανικών βάσεων, και από εκεί μέχρι το να αναγνωρίσει η Τουρκία τον ίδιο τον εαυτό της!

Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη σύγχυση.

Η διαδοχική παράθεση τόσων αντιφατικών, ατεκμηρίωτων και επιπόλαιων δηλώσεων μπορεί να είναι μόνο αποτέλεσμα ενός είδους πανικού που παραμερίζει τη λογική.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο κύριος Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι «θα επανενώσει την πατρίδα στηριζόμενος στα διδάγματα του 1821»! Πραγματικά, δεν αξίζει να αφιερώσει κανείς χρόνο για να το πάρει στα σοβαρά και να το αξιολογήσει.

Αν θέλει να αντλήσει διδάγματα από την ιστορία, ας μην πηγαίνει τόσο πίσω, ας κοιτάξει το 2004 και το 2017. Το να επιστρέφει κανείς τόσο μακριά στο παρελθόν μάλλον προκαλεί σύγχυση. Εμείς στεκόμαστε εδώ με τη λογική του λαού μας, με τη βούλησή του, με σοβαρότητα και συνέπεια. Ξέρουμε τι λέμε και το εννοούμε. Το ίδιο εύχομαι και για τους άλλους!