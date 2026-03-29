Ποια από τα μικρά κόμματα θα εισέλθουν στη Βουλή - Η πιο σκληρή μάχη των εκλογών

Η πιο σκληρή μάχη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών θα λάβει χώρα ανάμεσα στα μικρά κόμματα που παλεύουν με νύχια και με δόντια για να εισέλθουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουν όλα να περάσουν το όριο εισόδου (3,6%). Μάλιστα εκλογικοί αναλυτές αναφέρουν ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην εισέλθει κανένα μικρό κόμμα στη Βουλή, εάν οι έξι μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις καταγράψουν διψήφιο ποσοστό ή συγκεντρώσουν περίπου το 80% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Η είσοδος στη Βουλή συνεπάγεται κρατική χορηγία και θεσμικό ρόλο, δύο πολύ κρίσιμα στοιχεία για ένα κόμμα που θέλει να διατηρηθεί εν ζωή και να διασφαλίσει μια μελλοντική πορεία στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Τα κόμματα που θα δώσουν αυτή τη σκληρή μάχη είναι κυρίως η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ, το Κίνημα Οικολόγων και το Volt.

Διαβάστε επίσης: Βουλευτικές εκλογές: Η παγίδα που κρατά σε ομηρία τα μεγάλα κόμματα

Η στατιστική

Με βάση τις δημοσκοπήσεις θα μπορούσε σήμερα κάποιος να υπολογίσει ότι θα εισέλθουν σίγουρα στη Βουλή τα έξι κόμματα με υψηλή και μεσαίου μεγέθους πρόθεση ψήφου», δήλωσε στον «Π» ο πολιτικός αναλυτής Χριστόφορος Χριστοφόρου, ο οποίος έχει μακρά εμπειρία στις εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, το ΑΛΜΑ, το ΔΗΚΟ και η Άμεση Δημοκρατία.

Παρόλα αυτά, τόνισε, «είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος το αποτέλεσμα που θα φέρουν τα μικρά κόμματα, διότι ακόμη και ένα μικρός αριθμός ψήφων στο δείγμα μιας δημοσκόπησης, μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά που φαίνονται στην πρόθεση ψήφου». Γι’ αυτό, όπως είπε, «το στατιστικό λάθος στα μικρότερα πολιτικά σχήματα πάσχει αναλογικά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στα μεγαλύτερα κόμματα». Εξήγησε δε ότι εάν καταγραφούν στις δημοσκοπήσεις πιο λίγοι ή πιο πολλοί ψηφοφόροι για ένα μικρό κόμμα τότε προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά, ενώ σε ένα μεγάλο κόμμα ο ίδιος αριθμός κάνει ελάχιστη διαφορά.

Συνεχίζοντας, είπε ότι, εξακολουθεί ακόμα να παρουσιάζεται ένα σημαντικό ποσοστό μαλακής ψήφου (soft vote), δηλαδή ατόμων που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ή ότι κλίνουν προς ένα κόμμα, αλλά τελικά, στην ίδια έρευνα δίνουν πρόθεση ψήφου υπέρ κάποιου. Συνεπώς, υπογράμμισε, είναι αδύνατο να προβούμε σε συμπεράσματα για την τελική ψήφο στην κάλπη, κάτι που γίνεται ακόμα πιο δύσκολο επειδή είναι σημαντικό το ποσοστό όσων δηλώνουν και είναι πράγματι αναποφάσιστοι ή ανήκουν στη λεγόμενη μαλακή ψήφο. Δεν γνωρίζουμε πως θα κατανεμηθούν τελικά, κάτι που κάνει τη στάθμιση ποσοστών στις δημοσκοπήσεις μη δόκιμη απόπειρα.

Εκλογές 2021

Αναφέρθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2021, λέγοντας ότι πέραν των 52.000 ψηφοφόρων ψήφισαν κόμματα που δεν εισήλθαν στη Βουλή. «Εκτός από τους Ενωμένους Κυνηγούς», πρόσθεσε, «όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν κατεβαίνουν σήμερα στις εκλογές». Πρόκειται, όπως είπε, για το 14,58% της έγκυρης ψήφου του 2021. Ανέφερε δε ότι η ψήφος σε αυτά τα κόμματα λειτουργεί ως κινούμενη άμμος και σημείωσε ότι για πρώτη φορά δεν εκπροσωπήθηκαν στη Βουλή τόσοι πολλοί ψηφοφόροι.

Υποστήριξε επίσης ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μεγάλη μάζα της ψήφου που δεν είναι μέσα στους αριθμούς που είχαν τα κόμματα το 2021. «Δηλαδή», διευκρίνισε, «η συσπείρωση του ΑΚΕΛ υπολογίζεται με βάση τις 79.910 ψήφους που έλαβε το 2021, του ΔΗΣΥ με βάση τις 99.331, του ΔΗΚΟ στις 40.393 κ.ο.κ». Ωστόσο, είπε, το εκλογικό σώμα είναι πέραν των 550 χιλιάδων ψηφοφόρων και αν αθροίσεις τις συσπειρώσεις των κομμάτων που διεκδικούν τις εκλογές, τότε καταλήγεις στο μισό εκλογικό σώμα. Άρα, συνέχισε, δεν γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί το άλλο μισό εκλογικό σώμα, το οποίο δεν είναι στα ποσοστά των συσπειρώσεων. Ταυτόχρονα, ανέφερε, έχουμε και αρκετούς νέους ψηφοφόρους, δηλαδή αυτούς που εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους μετά το 2021 και θα εγγραφούν μέχρι τις 2 Απριλίου. Συνεπώς, σημείωσε, έχουμε ένα τεράστιο απόθεμα ψήφου που δεν γνωρίζουμε πως θα κινηθεί και πού θα καταλήξει.

O πολιτικός αναλυτής Χριστόφορος Χριστοφόρου.

Κομματικοί μηχανισμοί

Ακολούθως τόνισε το γεγονός ότι μέχρι τις εκλογές μεσολαβούν περισσότερες από 50 ημέρες και άρα δεν έχει διαμορφωθεί το σκηνικό. «Όταν πλησιάσουμε στις δύο εβδομάδες», υποστήριξε, «ενδεχομένως το ποσοστό των αναποφάσιστων να μειωθεί και τότε θα είναι πιο εύκολο να προβλέψει κάποιος ποιο από τα μικρά κόμματα θα εισέλθει τελικά στη Βουλή». Βέβαια, όπως είπε, η εικόνα που θα διαμορφωθεί μέχρι τότε εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες όπως, η δυνατότητα των κομματικών μηχανισμών να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Ο κ. Χριστοφόρου τόνισε ότι κάποιοι από τους μικρούς είναι νέα κόμματα, λέγοντας ότι ο μικρός χρόνος παρουσίας στο πολιτικό σκηνικό και η αδυναμία να στήσουν κομματικούς μηχανισμούς αποτελούν αρνητικούς παράγοντες που δεν βοηθούν την προσπάθεια για ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Έχουν όμως τη δυνατότητα να κερδίσουν ψήφους αν οι υποψήφιοι τους καταφέρουν να αναπτύξουν εντατική δραστηριότητα.

Υποψήφιοι

Ένα άγνωστο στοιχείο της εκλογικής αναμέτρησης είναι το κατά πόσον οι νέοι υποψήφιοι θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν τον περίγυρο τους και σε ποιο βαθμό, ανέφερε ο κ. Χριστοφόρου. «Για πάρα πολλούς υποψήφιους», όπως είπε, «δεν έχουμε εικόνα για την κοινωνική επιρροή που ασκούν και τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις διότι δεν συμμετείχαν ξανά σε εκλογές». Έφερε δε ως αρνητικό παράδειγμα τους υποψήφιους των Οικολόγων στη Λάρνακα κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2021, λέγοντας ότι ήταν όλοι άντρες και κάποιοι προχωρημένης ηλικίας, με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν καθηλωτικά αντί να δώσουν ώθηση στο κόμμα. Ως θετικό παράδειγμα ανέφερε την υποψηφιότητα του Μιχάλη Χατζηπαντέλα στις ευρωεκλογές του 2024 με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, ο οποίος αποτέλεσε έκπληξη με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους σε σταυρούς προτίμησης (31.997).

ΕΔΕΚ

Η ΕΔΕΚ δεν αποκλείεται να αγγίξει το 5% διότι έχει παραδοσιακή ψήφο, η οποία δεν εκδηλώνεται στις δημοσκοπήσεις αλλά ενδεχομένως να εκφραστεί στην κάλπη, υποστήριξε ο κ. Χριστοφόρου. Υπενθύμισε ότι στις ευρωεκλογές του 2019 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν την ΕΔΕΚ πολύ χαμηλά αλλά τελικά άγγιξε το 10,58% και εξέλεξε ευρωβουλευτή.

Ακολούθως αμφισβήτησε τις ερμηνείες περί πριμοδότησης της ΕΔΕΚ το 2019, λέγοντας ότι ερεύνησε τα αποτελέσματα σε ένα μεγάλο αριθμό κοινοτήτων, κάνοντας και αναδρομή στα αποτελέσματα προηγούμενων εκλογών. «Στις συγκεκριμένες κοινότητες», τόνισε, «τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχασαν ψηφοφόρους ώστε να υποστηρίξει κάποιος ότι έγινε πριμοδότηση». Απλώς, ανέφερε, οι ψηφοφόροι της ΕΔΕΚ που είχαν αποστασιοποιηθεί, θεώρησαν ότι είχαν χρέος να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα ώστε να μην χάσει την έδρα υπέρ του ΕΛΑΜ.

Ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε επίσης ότι τα δεδομένα στην ΕΔΕΚ σήμερα είναι πολύ διαφορετικά, λέγοντας ότι δεν εκδηλώνονται απλώς κάποιες δυσαρέσκειες όπως συνέβαινε πριν το 2019, αλλά το κόμμα έφτασε σε σημείο διάλυσης, με πολύ σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Τόνισε, ωστόσο, το στοιχείο των πελατειακών σχέσεων που έχτισε η ΕΔΕΚ, λέγοντας πως αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη διότι αποφέρει ψήφους.

ΔΗΠΑ

Ο κ. Χριστοφόρου εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η ΔΗΠΑ μπορεί να αγγίξει το 5% λόγω της κρυφής ψήφου που δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις αλλά ενδεχομένως να φανεί στις κάλπες. Οι εκλογές του 2021, συμπλήρωσε, έδειξαν ότι η ΔΗΠΑ έχει το χαρτί της κρυφής ψήφου, τονίζοντας ότι είναι ένα κόμμα που έχει παράδοση στις πελατειακές σχέσεις λόγω της πορείας των στελεχών της στο ΔΗΚΟ και άρα αναμένεται ότι μπορεί να λάβει αρκετές ψήφους.

Σημείωσε ότι από τις δεκάδες δημοσκοπήσεις του 2021, η ΔΗΠΑ φάνηκε με πρόθεση ψήφου πάνω από 3,6% μόνο σε δύο, μερικές μέρες πριν τις εκλογές. Πήρε 6,1%, ενώ αν αθροίσουμε τις ψήφους με το ΔΗΚΟ φτάνουμε στις 62.000. Επισήμανε πως το ΔΗΚΟ είχε 51.000 ψήφους το 2016, έπεσε στις 40.000 το 2021 μετά τη διάσπαση, τονίζοντας ότι η ΔΗΠΑ δεν πήρε απλώς τις «χαμένες» 11.000 αλλά διπλάσιο αριθμό. Πιθανή υπόθεση είναι πως προσέλκυσε πρώην ψηφοφόρους του ΔΗΚΟ, οι οποίοι είχαν κρατήσει αποστάσεις μετά την εκλογή του Νικόλα Παπαδόπουλου στην προεδρία του κόμματος. Ακολούθως τόνισε ότι «στελέχη της ΔΗΠΑ, μέσω της σχέσης που είχαν με το ΔΗΚΟ, παραμένουν σε θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας ή σε ημικρατικούς οργανισμούς, θέσεις από τις οποίες μπορούν να προσφέρουν εξυπηρετήσεις και να φέρουν ψήφους στο κόμμα».

Volt

Το Volt είναι ένα νέο πολιτικό σχήμα που δεν έχει αναπτύξει πελατειακές σχέσεις ώστε να προσδοκά σε ψήφους, σημείωσε ο κ. Χριστοφόρου. Ως ένα νέο πολιτικό κόμμα, συμπλήρωσε, δεν έχει διασυνδέσεις σε χώρους επιρροής όπως άλλα κόμματα. Τόνισε δε ότι το Volt στηρίζεται στην υπόληψη που μπορεί να έχουν κάποιοι υποψήφιοι στην κοινωνία, παρά στις εξυπηρετήσεις και την άσκηση επιρροής. Ωστόσο θα αξιοποιήσει, όπως είπε, την καλή εικόνα που έχει ο κόσμος για το κόμμα.

Τόνισε δε ότι είναι άγνωστο πώς θα λειτουργήσει για τους ψηφοφόρους το γεγονός πως το Volt αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κινήματος. Ακολούθως είπε ότι αυτό το δεδομένο μπορεί να μη λειτουργήσει ως θέλγητρο για τους ψηφοφόρους, αλλά αποτελεί έναν παράγοντα βοηθητικό για το Volt, αφού μπορεί να αξιοποιήσει τους μηχανισμούς και την τεχνογνωσία του ευρωπαϊκού κινήματος. «Αυτό», πρόσθεσε, «δεν είναι αποφασιστικός παράγοντας, αλλά είναι θετικό στοιχείο για ένα κόμμα με πολιτικά άπειρα στελέχη που αντλούν εμπειρία από το Volt Europa για την εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής και τη διαμόρφωση πολιτικού προγράμματος».

Οικολόγοι

Αναφερόμενος στο Κίνημα Οικολόγων, ο κ. Χριστοφόρου είπε ότι το συγκεκριμένο κόμμα λειτουργούσε ως μια προσωπική ομάδα του Γιώργου Περδίκη. Είχαμε δει, ανέφερε, ποιο αποτέλεσμα είχε η υπόσκαψη της νέας ηγεσίας υπό τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. «Ενώ», τόνισε, «οι προβλέψεις κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2021 έδειχναν ότι θα απογειώνονταν τα ποσοστά του κόμματος, λόγω της εσωτερικής υπόσκαψης και της μακράς προσκόλλησης σε θέσεις στο Κυπριακό που ήταν πιο κοντά στους Νέους Ορίζοντες παρά σε ένα οικολογικό κίνημα, το Κίνημα Οικολόγων δεν μπόρεσε να ανεβάσει τα ποσοστά του».

Ακολούθως ανέφερε ότι ο σημερινός ηγέτης του Κινήματος Σταύρος Παπαδούρης δεν προέρχεται από τις τάξεις του κόμματος, ενώ απομακρύνθηκαν ορισμένα στελέχη και πως δεν έχουμε εικόνα για τους υποψηφίους και τις δυνατότητές τους. Τόνισε επίσης ότι το Κίνημα Οικολόγων δεν έχει αναπτύξει πελατειακές σχέσεις ώστε να έχει και τις ανάλογες προσδοκίες για ψήφους. Βασικό πρόβλημα για το Κίνημα Οικολόγων αποτελεί η θαμπή εικόνα που έχει ο ψηφοφόρος για το ακριβές πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο υπό τη σημερινή ηγεσία. «Μέχρι αυτή τη στιγμή», κατέληξε, «δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη για τις επιδόσεις που θα έχει τον Μάιο».