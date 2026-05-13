Η Θέμιδα Ανθοπούλου εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αναπηρία

Την ικανοποίησή της για την εκλογή της Προέδρου της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων ΚΥΣΟΑ Θέμιδα Ανθοπούλουστο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αναπηρία (European Disability Forum – EDF) εξέφρασε η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και της εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο και το αναπηρικό κίνημα της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε Δελτίο Τύπου της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) επισημαίνεται ότι η εκλογή της κ. Ανθοπούλου, αποτελεί μιαν ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, όχι μόνο για την ΚΥΣΟΑ, αλλά και για την Κύπρο γενικότερα, καθώς όπως αναφέρουν «η χώρα μας δεν είναι πια απλά παρατηρητής, αλλά ανήκει θεσμικά στο ανώτατο διοικητικό όργανο του πανευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, το οποίο εκπροσωπεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες ανά την Ευρώπη».

Αναφέρεται ότι «η επιτυχία αυτή αναγνωρίζει τη διαχρονική δράση, τη συνέπεια και τη συμβολή της ΚΥΣΟΑ στην προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, κήρυξε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα η οποία επισήμανε ότι αποτελεί τιμή για την Κύπρο η συμπερίληψη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του EDF στο Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, καλωσορίζοντας του συμμετέχοντες τόνισε ότι αποτελεί ιδιαίτερη συγκυρία η πραγματοποίηση στην Κύπρο αυτών των συνεδρίων στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την κύρωση της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 20 χρόνια από τότε που η παγκόσμια κοινωνία κύρωσε το νομοθετικό υπόβαθρο ενάντια στους αποκλεισμούς, την περιθωριοποίηση, απομόνωση και διακρίσεις. 20 χρόνια, πλέον, κι η Ευρώπη οφείλει να περάσει από τα λόγια στην εφαρμογή των πολιτικών.

Ανέφερε παράλληλα ότι η ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες μέχρι το 2030, που πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υστερεί σε όραμα, χωρίς να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις προτεραιότητες τις οποίες το EDF εισηγήθηκε, αδυνατώντας, έτσι, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Συμπλήρωσε πως, ενώ η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ετοιμότητα, τη Διαχείριση Κρίσεων και την Ισότητα Hadja Lahbib, μίλησε για την ανάγκη σε περιόδους κρίσεων τα άτομα με αναπηρίες να συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης, εντούτοις από τα οριζόντια κριτήρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφαιρέθηκε η Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Μία κίνηση ιδιαίτερα αρνητική και ανησυχητική.

Η κ. Ανθοπούλου, ανέφερε ότι η ενσωμάτωση της αναπηρίας στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, αποτελεί στρατηγική και όχι συμβολική κίνηση, ιδιαίτερα στις περίεργες μέρες που περνά ο πλανήτης μας. Υπό αυτό το πρίσμα, ευχαρίστησε θερμά για την καθοριστική και γενναιόδωρη συμβολή τους, τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ένα από τα πιο καθοριστικά μέρη της Συνέλευσης ήταν οι βιωματικές εμπειρίες ατόμων με αναπηρίες από την Κύπρο. Αποκάλυψαν την Κυπριακή πραγματικότητα και τα βιώματά τους, επικοινωνώντας με δεκάδες συνέδρους από όλη την Ευρώπη:

Η Γεωργία Δημοφάνους, άτομο με Πολλαπλή Σκλήρυνση, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Γενική Γραμματέας της ΚΥΣΟΑ, μετέφερε την εκκωφαντική «αορατότητα» των αναπηριών που δεν μπορείς να δεις, από την κοινωνία και την ίδια την Πολιτεία.

Η Ελένη Λουκά, πρώτη απόφοιτος πανεπιστημίου με Σύνδρομο Down, η οποία κατάθεσε πόσο ανώριμη και αρνητική είναι η αγορά εργασίας, η οποία αδυνατεί να αντιληφθεί πως τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν με επιτυχία να ενταχθούν στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Η Εβελίνα Πλατή, μια 17χρονη μαθήτρια η οποία γεννήθηκε με σπάνια χρόνια πάθηση, μίλησε για τις ανησυχίες της για το μέλλον, ζώντας σε μια κοινωνία η οποία δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα και παλεύοντας με την οδύσσεια ενός εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο αγνοεί τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά των παιδιών.

Ο Ανδρέας Βασιλείου, άτομο με σπαστική τετραπληγία, το οποίο οι «ειδικοί» του Υπουργείου Παιδείας, έστελναν σε Ειδική Μονάδα, είναι σήμερα κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Είναι ο επιχειρηματίας ο οποίος δημιούργησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα Ablebook, έχοντας στόχο μέσω της τεχνολογίας να διευκολύνει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρίες.

Η Πάολα Φραντζή, άτομο με τετραπληγία, αγωνίζεται τα 2/3 της ζωής της ενάντια σε επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας, που την έστελναν σε Ειδικό Σχολείο. Αυτή τη στιγμή, η Πάολα Φραντζή η οποία μίλησε για την οριζόντια έκφραση ρητορικής μίσους, την οποία έζησε τόσα χρόνια, είναι υποψήφια διδάκτωρ στην Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση του Πανεπιστημίου Frederick.

ΚΥΠΕ