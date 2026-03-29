Η Κυπριακή Προεδρία επιστρέφει στην κανονικότητα - Ξεκίνησε με Videogate και συνέχισε με τον πόλεμο στο Ιράν

Σε κανονική λειτουργία επιστρέφει από τον Απρίλιο η προεδρία, μετά από μια σύντομη διακοπή διαδικασιών εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Για ένα διάστημα, τα αεροπορικά ταξίδια προς την Κύπρο και την περιοχή δεν ήταν δεδομένα, καθώς κάποιες αεροπορικές συνέχισαν τα δρομολόγια, ενώ άλλες, όπως η Lufthansa, τα ανέστειλαν προσωρινά. Χωρίς σαφές τέλος του πολέμου στον ορίζοντα, η Κυπριακή Προεδρία αποφάσισε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου να αναβάλει όλα τα άτυπα Συμβούλια Υπουργών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο μεταφέροντάς τα σε μεταγενέστερες ημερομηνίες, ενώ όλες οι τεχνοκρατικού επιπέδου συνεδριάσεις και τα συνέδρια θα διεξάγονταν διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Προεδρίας Στέλλα Μιχαήλ, συνολικά 44 συνεδριάσεις επηρεάστηκαν: 20 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, 20 αναπρογραμματίστηκαν και τέσσερις ακυρώθηκαν. «Το έργο της Κυπριακής Προεδρίας προχώρησε σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και υφυπουργεία, διασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματός της», δήλωσε η Μιχαήλ. Όσον αφορά τις πτήσεις από και προς την Ευρώπη, η κανονικότητα επανήλθε μέσα σε μία εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου. Κάποιοι Επίτροποι της ΕΕ επισκέφθηκαν την Κύπρο ακόμη και μέσα στον Μάρτιο, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Νεολαίας, ενώ πραγματοποίησαν διαδικτυακές συναντήσεις από το Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία. Ωστόσο, οι δια ζώσης υπουργικές συνεδριάσεις στην Κύπρο θα επαναληφθούν κανονικά από τον Απρίλιο.

Η μοναδική άτυπη υπουργική σύνοδος που δεν θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία είναι η Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Έρευνας και Καινοτομίας (Informal COMPET Research) στις 31 Μαρτίου. Όλες οι υπόλοιπες έχουν μεταφερθεί για το δεύτερο μισό της Προεδρίας, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Η Κυπριακή Προεδρία έχει δημοσιεύσει τις νέες ημερομηνίες στον επίσημο ιστότοπό της. Αυτές περιλαμβάνουν άτυπες υπουργικές συναντήσεις σχετικές με: Τηλεπικοινωνίες, Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, το Eurogroup, Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Υποθέσεις και συνεδριάσεις Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών (ECOFIN).

Μετ’ εμποδίων

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η πρώτη ήταν το 2012 και τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Αρκεί να σημειωθεί πως την επομένη της τελετής έναρξης στη Λευκωσία, με όλη την επισημότητα που τη συνόδευε, η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με το Videogate με κατηγορίες περί διαφθοράς, παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας και συστήματος «χρημάτων για πρόσβαση» που συνδέονταν με το προεδρικό μέγαρο. Το προεδρικό διέψευσε τις κατηγορίες, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπο Χαραλάμπους, που εμφανιζόταν στο βίντεο, να παραιτηθεί. Οι επιπτώσεις κράτησαν περίπου έναν μήνα και μετά υποχώρησαν, καθώς τα βλέμματα στράφηκαν στον πόλεμο.

Πόλεμος και ειρήνη

Σήμερα, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται αμείωτος, το νησί περιβάλλεται από ευρωπαϊκά ναυτικά μέσα που του προσφέρουν μια προστατευτική «ομπρέλα». Η πρόσβαση στο στενό του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, τροφοδοτώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, μια αίσθηση σχεδόν κανονικότητας έχει επιστρέψει στην Κυπριακή Προεδρία, η οποία βρίσκεται στο μέσο της θητείας της. Πάντως, όσο και αν επέστρεψε η κανονικότητα δεν είναι δεδομένο πως η Προεδρία δεν θα βρεθεί προ εκπλήξεως ή να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις κι αυτό γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται και πέρα από τη ζημιά στο περιβάλλον, οι βομβαρδισμοί και οι εντάσεις στα στενά του Ορμούζ έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και πιθανή χερσαία εισβολή με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.

Αλλά όπως έχουν τώρα τα πράγματα, η ζωή συνεχίζεται στην Προεδρία της ΕΕ, και η Κύπρος θα φιλοξενήσει υψηλού επιπέδου συναντήσεις τους επόμενους μήνες συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών (Gymnich) και της άτυπης συνόδου των 27 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, μαζί με τους τρεις προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το μεγάλο ερώτημα για την τελευταία, είναι εάν οι περίπου εννέα περιφερειακοί ηγέτες εκτός ΕΕ που έχουν προσκληθεί, θα μπορέσουν πράγματι να παρευρεθούν στη συνάντηση της 23–24 Απριλίου, λόγω του πολέμου.