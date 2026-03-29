Αισιόδοξος ο Χριστοδουλίδης για νέα συνάντηση με τον Έρχιουρμαν - «Δεν υπάρχει λόγος να μην αποδεχθεί»

Κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε στον τερματισμό του «μαραθώνιου» του Κυπριακού, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας αισιοδοξία από τα όσα έχει ακούσει από τον ΓΓ των ΗΕ κατά την πρόσφατη συνάντηση τους, στις Βρυξέλλες.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο του φιλανθρωπικού αγώνα δρόμου, στην Αγία Νάπα, στον οποίο και συμμετείχε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τις εγκαταστάσεις κεραιών από τις Βρετανικές Βάσεις, είπε ότι «αυτό το θέμα, μαζί με πολλά άλλα, είναι τα θέματα που θα συζητηθούν, που έχουμε καθορίσει από δικής μας πλευράς, για να ξεκινήσει μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τους Βρετανούς, και για το συγκεκριμένο θέμα».

Ερωτηθείς αν υπήρξε απάντηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά για νέα συνάντηση των δύο ηγετών και κληθείς να πει τι θα γίνει με τον «μαραθώνιο» του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «θεωρώ ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση. Δεν υπάρχει λόγος να μην αποδεχθεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να γίνει μια συνάντηση».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι «όσον αφορά τον ‘μαραθώνιο’ του Κυπριακού, που κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε στον τερματισμό, αισιοδοξώ από τα όσα έχω ακούσει από τον ΓΓ των ΗΕ, και ελπίζω να υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση και από όλες τις άλλες πλευρές, έτσι ώστε αυτή η ξεκάθαρη πολιτική βούληση με σχεδιασμό, να μετουσιωθεί σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα».