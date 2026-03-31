«Πολύ κακό για το τίποτα» η συμφωνία Κύπρου και Αιγύπτου - Η ENI καθυστερεί την απόφαση για το κοίτασμα «Κρόνος» λόγω διαφωνιών

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι εμφανίστηκαν με χαμόγελα τη Δευτέρα κατά την έναρξη του τριήμερου διεθνούς συνεδρίου και έκθεσης ενέργειας «EGYPES 2026» στο Κάιρο. Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση πριν από το συνέδριο και παρέστησαν στην υπογραφή μη δεσμευτικής Συμφωνίας-Πλαισίου μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με την ανάπτυξη των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη», η οποία υπογράφηκε από τους αρμόδιους υπουργούς Ενέργειας. Παρότι οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν τη συμφωνία, πηγές υ...

