Υποχρέωση και καθήκον να μιλάμε για την ΕΟΚΑ στη νέα γενιά λέει ο Πρόεδρος

Έχουμε υποχρέωση και καθήκον να μιλάμε στα παιδιά μας και στη νέα γενιά για την ΕΟΚΑ, για τους αγώνες και τις θυσίες όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για μια καλύτερη Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ανήμερα της επετείου της έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Πρόεδρος έγραψε ότι "η αρετή και η τόλμη απαιτεί βαθιά γνώση. Και γνώση πρώτα από όλα του εαυτού σου, δηλαδή της πραγματικής σου ιστορίας".

Κάτι τέτοιο, συνέχισε, σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί αρνητικά προς τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, αφού η βιωσιμότητα μιας ενδεχόμενης λύσης περνά σε μεγάλο βαθμό μέσα και από τον σεβασμό της ιστορικής ταυτότητας του καθενός και σίγουρα όχι μέσα από την αυτοκατάργηση.

— NikosChristodoulides (@Christodulides) April 1, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ