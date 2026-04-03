Βουλευτικές 2026: Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού – Ποιους αφορά η προθεσμία της 9ης Απριλίου

Θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου, όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου το Υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας όσους επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Πάτρα ή στο Μάντσεστερ, να το δηλώσουν μέχρι τις 9 Απριλίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι, στη βάση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, στις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 θα λειτουργήσουν στο εξωτερικό εκλογικά κέντρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο (Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και κτήριο Ύπατης Αρμοστείας) και στις Βρυξέλλες.

Οι εκλογείς που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Πάτρα ή στο Μάντσεστερ, καλούνται μέχρι την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, να δηλώσουν αν επιθυμούν να ψηφίσουν σε ένα από τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στις πιο πάνω πόλεις. Σε περίπτωση μη υποβολής νέας δήλωσης, θα θεωρηθεί ότι οι εν λόγω εκλογείς επιθυμούν να παραμείνουν στον εκλογικό κατάλογο στην Κύπρο, σημειώνεται.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση electoralroll@moi.gov.cy ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22 678 486. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι στη δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας του εκλογέα, καθώς και η αρχική πόλη δήλωσης και η νέα πόλη δήλωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ