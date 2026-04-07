Ο Μακάριος Δρουσιώτης παρέδωσε στις Αρχές το μαρτυρικό υλικό για την υπόθεση «Σάντη» και ζητά ανεξάρτητη διερεύνηση

Σε νέα φάση εισέρχεται η πολύκροτη υπόθεση της Σάντη, καθώς ο υποψήφιος βουλευτής με το ΒΟΛΤ και δημοσιογράφος - ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης προχώρησε στην παράδοση εκτενούς μαρτυρικού υλικού στην Αστυνομία, εντείνοντας τα ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών στην Κύπρο. Με δημόσια ανάρτησή του, κάνει λόγο για σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος που φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα σε θέσεις ισχύος, ενώ περιγράφει ένα πλέγμα διασυνδέσεων που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Όπως αναφέρει ο κ. Δρουσιώτης, παρέδωσε δήλωση δεκάδων σελίδων συνοδευόμενη από μεγάλο αριθμό τεκμηρίων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, φωτίζουν υποθέσεις που εκτείνονται από απάτες λευκού κολλάρου μέχρι ενδείξεις για ιδιαίτερα σοβαρά ποινικά αδικήματα. Υποστηρίζει ακόμη ότι τα στοιχεία αγγίζουν και πρόσωπα που κατείχαν ή κατέχουν ανώτατα αξιώματα, γεγονός που, κατά τον ίδιο, καθιστά αναγκαίο τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διερεύνησης.

Αυτούσια η ανάρτηση: