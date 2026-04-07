Ο Μακάριος Δρουσιώτης παρέδωσε στις Αρχές το μαρτυρικό υλικό για την υπόθεση «Σάντη» και ζητά ανεξάρτητη διερεύνηση

Σε νέα φάση εισέρχεται η πολύκροτη υπόθεση της Σάντη, καθώς ο υποψήφιος βουλευτής με το ΒΟΛΤ και δημοσιογράφος - ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης προχώρησε στην παράδοση εκτενούς μαρτυρικού υλικού στην Αστυνομία, εντείνοντας τα ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών στην Κύπρο. Με δημόσια ανάρτησή του, κάνει λόγο για σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος που φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα σε θέσεις ισχύος, ενώ περιγράφει ένα πλέγμα διασυνδέσεων που προκαλεί έντονη ανησυχία.
Όπως αναφέρει ο κ. Δρουσιώτης, παρέδωσε δήλωση δεκάδων σελίδων συνοδευόμενη από μεγάλο αριθμό τεκμηρίων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, φωτίζουν υποθέσεις που εκτείνονται από απάτες λευκού κολλάρου μέχρι ενδείξεις για ιδιαίτερα σοβαρά ποινικά αδικήματα. Υποστηρίζει ακόμη ότι τα στοιχεία αγγίζουν και πρόσωπα που κατείχαν ή κατέχουν ανώτατα αξιώματα, γεγονός που, κατά τον ίδιο, καθιστά αναγκαίο τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διερεύνησης.
Αυτούσια η ανάρτηση:
Παράδοσα στοιχεία και τεκμήριαΣήμερα παράδωσα στην αστυνομία δήλωση 34 σελίδων, υποστηριζόμενη από 137 τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή. Το υλικό που έχω παραδώσει αφορά τα όσα έχω δημοσιεύσει στο άρθρο μου «Το σκοτεινό πρόσωπο του “Κράτους Δικαίου” στην Κύπρο». Από τα μηνύματα που είχε στο αρχείο της η Σάντη προκύπτουν πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, καθώς και υπόνοιες για άλλα σοβαρότατα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων φόνων, βιασμών και παιδεραστίας, ενώ υπάρχουν συγκλονιστικές αναφορές για σχέσεις ατόμων σε θέσεις εξουσίας με τον υπόκοσμο. Περιέχονται πληροφορίες για απάτες λευκού κολλάρου, με τη συνεργασία του συστήματος εξουσίας και της κατάθεσης της λείας σε καταπιστεύματα του εξωτερικού.
Οι αναφορές παραπέμπουν σε διάφορες υποθέσεις, από την εποχή της φούσκας του χρηματιστηρίου μέχρι τις συμφωνίες αγοράς δανείων και τις εκποιήσεις ακινήτων. Σε αυτό το πλέγμα φέρονται αναμειγμένοι πολιτικά πρόσωπα, δικαστές, δικηγόροι και άλλοι παράγοντες. Το διακύβευμα είναι η επιβίωση των θεσμών της Δημοκρατίας. Οι αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κατείχαν ή κατέχουν ανώτατα αξιώματα καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε εσωτερική διερεύνηση από την Αστυνομία ή τη Νομική Υπηρεσία. Όπως προκύπτει από τα μηνύματα, υπήρχε πλήρης έλεγχος των κατασταλτικών μηχανισμών Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη το Υπουργικό Συμβούλιο να ανταποκριθεί στο αίτημα της κοινωνίας για απονομή δικαιοσύνης και να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, υπεράνω υποψίας. Αντίγραφο της δήλωσης απέστειλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να έχει ιδίαν γνώση και να μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις που απαιτούνται.