Έναρξη υποβολής αιτήσεων για στήριξη φοιτητών και νέων δημοσιογράφων ανακοίνωσε η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη 10η έκδοση του προγράμματος Youth4Regions για τη στήριξη επίδοξων δημοσιογράφων. Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα βρεθούν στις Βρυξέλλες από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, όπου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε αίθουσες σύνταξης και να εξασφαλίσουν αποκλειστική πρόσβαση σε θεσμικά όργανα της ΕΕ και κορυφαίους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 7 Ιουλίου, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, το φετινό πρόγραμμα δέχεται συμμετοχές σε τέσσερις κατηγορίες: γραπτή δημοσιογραφία, βιντεοδημοσιογραφία, ηχητική δημοσιογραφία και φωτορεπορτάζ. Το Youth4Regions απευθύνεται σε φοιτητές και νέους δημοσιογράφους από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, γειτονικές χώρες και υποψήφιες προς ένταξη χώρες, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης δεξιοτήτων, δικτύωσης και απόκτησης άμεσης εμπειρίας στην κάλυψη ευρωπαϊκών θεμάτων. Από την έναρξή του το 2017, το πρόγραμμα έχει ήδη υποστηρίξει 300 νέους ρεπόρτερ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το βραβείο Megalizzi – Niedzielski, το οποίο τιμά εξαιρετικούς νέους δημοσιογράφους και θα απονεμηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2026. Οι νικητές θα οριστούν και ως Ανταποκριτές Συνοχής - Cohesion Correspondents για το 2027, αναλαμβάνοντας αποστολή δύο εβδομάδων για επιτόπια ρεπορτάζ σχετικά με έργα πολιτικής συνοχής και τον αντίκτυπό τους στην καθημερινότητα των πολιτών σε όλη την EE.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

