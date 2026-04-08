Απογοητευμένος με τον Οδυσσέα ο Γιώργος Περδίκης: «Επέλεξε την εσωστρέφεια και τον ιδιοτελή απεγκλωβισμό από την υπόθεση»

Απογοήτευση για τη στάση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην υπόθεση με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη εκφράζει ο πρώην πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης, τονίζοντας ότι ο επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ επέλεξε την εσωστρέφεια και τον ιδιοτελή απεγκλωβισμό από την υπόθεση.

Ο Γιώργος Περδίκης, σε ανάρτησή του στο facebook, ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στα εσωτερικά του ΑΛΜΑ και στην αποπομπή του Παπαδάκη, σημειώνοντας πως αποτελεί δικαίωμα του κόμματος να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για την εικόνα του. Την ίδια ώρα, υποστηρίζει ότι σε επίπεδο κοινωνίας «χάθηκε μια ευκαιρία» να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση για άμεσο διορισμό ποινικού ανακριτή, κατά προτίμηση από το εξωτερικό, για τη διερεύνηση των καταγγελιών Δρουσιώτη-Κληρίδη.

Όπως αναφέρει, ο ίδιος από την πρώτη στιγμή ζητά άμεση διερεύνηση της υπόθεσης βιασμού και επιβεβαίωση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία, όπως σημειώνει, κατέχουν τουλάχιστον δύο άτομα, «ίσως πλέον και η αστυνομία». Παράλληλα, ασκεί κριτική στο ΑΛΜΑ, υποστηρίζοντας ότι υιοθέτησε «μια ακατανόητη» προσέγγιση, η οποία παραπέμπει την έρευνα «σε βάθος χρόνου».

Ο κ. Περδίκης αναφέρει ακόμη ότι δεν κατανοεί γιατί ο Οδυσσέας προτείνει την Αρχή κατά της Διαφθοράς ως αρμόδιο όργανο για τη διερεύνηση των καταγγελιών, εκφράζοντας αμφιβολίες τόσο για την αξιοπιστία όσο και για την ταχύτητα των ενεργειών της. Προσθέτει επίσης ότι το ΑΛΜΑ, λόγω και της εμπλοκής υποψηφίου του, «νομιμοποιούνταν» να κινητοποιηθεί πιο δυναμικά, ακόμη και με διαδήλωση έξω από το Προεδρικό, απαιτώντας άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση πριν από τις εκλογές.

Καταληκτικά, ο Περδίκης υποστηρίζει ότι αντί να «αδράξει την ευκαιρία» και να θέσει την κυβέρνηση και προσωπικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη ενώπιον των ευθυνών τους, το ΑΛΜΑ επέλεξε «την εσωστρέφεια» και έναν ιδιοτελή «απεγκλωβισμό» από την υπόθεση. Όπως σημειώνει, η επιλογή αυτή επηρεάζει τον πυρήνα της κοινωνικής διεκδίκησης για άμεση διερεύνηση από ανεξάρτητο και αδιάβλητο ποινικό ανακριτή, καταλήγοντας ότι έχει απογοητευτεί «κι όχι μόνο από τον Οδυσσέα».

Αυτούσια η ανάρτηση: