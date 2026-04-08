Ο Δρουσιώτης κατηγορεί την Αστυνομία για προσπάθεια συγκάλυψης: «Αναζητούν τρόπους να αποδείξουν ότι είναι πλαστά τα στοιχεία»

Ο Μακάριος Δρουσιώτης καταγγέλλει, σε ανάρτησή του στο Χ, προσπάθεια συγκάλυψης από πλευράς Αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι πριν ακόμη παραδώσει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του, υπήρχε ήδη προσπάθεια να αμφισβητηθεί η γνησιότητά τους. Όπως αναφέρει, «πριν καν προσέλθω για να δώσω τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου, πριν τα δουν, πριν τα αξιολογήσουν, αναζητούσαν τρόπους να αποδείξουν ότι είναι πλαστά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την επικοινωνία που είχε με τον Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου, επικεφαλής της ομάδας που όρισε ο αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, του αναφέρθηκε πως υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να κατασκευάζουν μηνύματα. Ο Δρουσιώτης παραθέτει μάλιστα τη φράση που, όπως λέει, του μεταφέρθηκε:

«Τα παιδιά εδώ δημιούργησαν ένα μήνυμα που το έστειλα εγώ και φαινόταν ότι το έστειλα με παλιά ημερομηνία».

Ο Δρουσιώτης συνδέει τα όσα του ειπώθηκαν με δημοσίευμα του δημοσιογράφου Φάνη Μακρίδη στον «Φιλελεύθερο», στο οποίο γίνεται αναφορά σε εξέταση του ενδεχομένου χρήσης ειδικών εφαρμογών για δημιουργία πλαστών μηνυμάτων, κάνοντας λόγο για διαρροές προς τον Τύπο και για «προαποφασισμένο σενάριο» ότι τα μηνύματα είναι πλαστά. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι αντί να γίνει ανακριτικό έργο, η ομάδα επιχειρεί να στηρίξει εκ των προτέρων τη θέση ότι τα στοιχεία είναι αναξιόπιστα.

Καταληκτικά, αναφέρει ότι μετά τα όσα προσκόμισε, θα έπρεπε, κατά την άποψή του, να είχαν ήδη ληφθεί μέτρα για διασφάλιση μαρτυρικού υλικού και να κληθούν σημαντικοί μάρτυρες. Αντί αυτού, υποστηρίζει ότι συνεχίζονται οι διαρροές, τονίζοντας πως η Αστυνομία «δεν μπορεί να είναι μέρος αυτής της διερεύνησης» και ζητώντας τον διορισμό, από το Υπουργικό Συμβούλιο, ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Αυτούσια η ανάρτηση: