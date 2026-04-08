«Δείχνει» το Ισραήλ πίσω από το drone στο Ακρωτήρι ο Ιρανός Πρέσβης στις Βρυξέλες – Συναντήθηκε με τον Φειδία (βίντεο)

Συνάντηση με τον πρέσβη του Ιράν στις Βρυξέλλες είχε ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, με τον οποίο συζήτησε και για το drone που έπεσε στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου στις αρχές του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα είπε ο Ευρωβουλευτής στο βίντεο που ανήρτησε μετά τη συνάντηση, ο Πρέσβης του Ιράν πιστεύει ότι το πιο πιθανό σενάριο για εκείνο είναι το drone που έπεσε στη Βάση να προήλθε από το Ισραήλ, αφού όπως λέει ο κ. Παναγιώτου ότι είπε ο πρέσβης: «Το έκανε γιατί ήθελε να τραβήξει την Ευρώπη στον πόλεμο».

«Είναι ενδιαφέρον να το ακούς αυτό από τον Πρέσβη του Ιράν στην Ευρώπη», είπε ο Φειδίας Παναγιώτου, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν ξέρω αν τον πιστεύουμε ή όχι».

Ο Ευρωβουλευτής συζήτησε με τον πρέσβη επίσης την εκεχειρία που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, η οποία αυτήν τη στιγμή φαίνεται πως κρέμεται από μια κλωστή, ενώ στο τραπέζι της συνομιλίας τους βρέθηκε και η Τουρκία.

Καταληκτικά ο Ευρωβουλευτής ανέφερε ότι «οι πολιτικοί τους αντιπάλοι στο Ιράν μού έστειλα επίσης μέιλ και θα βρεθώ μαζί τους», ενώ σημείωσε ότι παρόλο που διαφωνεί με κάποια πράγματα που γίνονται στο καθεστώς του Ιράν «δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε για να βρίσκουμε πού συμφωνούμε και να συνεργαζόμαστε σε αυτά».

