Η κυβέρνηση διαψεύδει τον ισχυρισμό Δρουσιώτη για πρόσληψη της «Σάντη» στο Προεδρικό επί Χριστοδουλίδη

Η κυβέρνηση διαψεύδει τον ισχυρισμό του Μακάριου Δρουσιώτη ότι η «Σάντη» προσλήφθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο αμέσως μετά την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Σε νέα δημόσια δήλωση ο δημοσιογράφος και ερευνητής κάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να απαντήσει ως προς «τις συνθήκες υπό τις οποίες η Σάντη προσλήφθηκε στο Προεδρικό αμέσως μετά την εκλογή του», ενώ ζητά απαντήσεις και για «το κατά πόσον υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή του ιδίου στα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση».

Όπως μεταδόθηκε από τη δημοσιογράφο Ιουλιέτα Μιχαήλ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Omega Channel, η Κυβέρνηση «διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και οποιαδήποτε πρόσληψη της γυναίκας στο Προεδρικό».

