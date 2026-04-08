Λετυμπιώτης: «Ανακρίβειες» τα περί εργοδότησης της «Σάντη» στο Προεδρικό - Όσα είπε για τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη

«Κάθε αναφορά που επιχειρεί να παρουσιάσει το αντίθετο είναι ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Ως ανακρίβειες και ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χαρακτηρίζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπο τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη περί εργοδότησης της «Σάντη» στο Προεδρικό.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι: «Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του κ. Mακάριου Δρουσιώτη διευκρινίζεται με τον πλέον σαφή τρόπο ότι επί παρούσας διακυβέρνησης, δεν υπήρξε εργοδότηση στο Προεδρικό οποιουδήποτε προσώπου με τα στοιχεία που παραπέμπουν στη γυναίκα με το ψευδώνυμο “Σάντη”».

Προσθέτοντας ότι «Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά που επιχειρεί να παρουσιάσει το αντίθετο είναι ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Υπενυμίζεται ότι σε νέα δημόσια δήλωση ο δημοσιογράφος και ερευνητής κάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να απαντήσει ως προς «τις συνθήκες υπό τις οποίες η Σάντη προσλήφθηκε στο Προεδρικό αμέσως μετά την εκλογή του», ενώ ζητά απαντήσεις και για «το κατά πόσον υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή του ιδίου στα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση».

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

