Κόμπος και διπλωματικά θέσμια

Ο Λίβανος, μέσα σε μερικά λεπτά δέχθηκε από τους Ισραηλινούς τέτοιας εμβέλειας επιθέσεις που σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, παρόμοιες τους δεν υπήρξαν ποτέ στην πολύπαθη αυτή χώρα. Με εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και ολόκληρα τετράγωνα στη πρωτεύουσα ισοπεδωμένα σε μερικά λεπτά από τους ανεξέλεγκτους ακραίους του Ισραήλ. Θα είμασταν υπερβολικοί να περιμέναμε πως ένας διπλωμάτης μιας χώρας που η ίδια βρίσκεται υπό κατοχή, θα εξέφραζε συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε μια γείτονα - θύμα επίθεσης; Αντί αυτού, ο Κύπριος ΥπΕξ Κωνσταντίνος Κόμπος επαίρεται ότι επικοινώνησε με τον ομόλογο του από τον Λίβανο για να του «υποδείξει» την «ανάγκη αποκλιμάκωσης από όλες τις πλευρές». Για ποια αποκλιμάκωση κάνετε λόγο κύριε ΥπΕξ; Μήπως αυτή την επικοινωνία την κάνατε και με τον ΥπΕξ του Ισραήλ; Ο τύπος τελικά δεν έχει υπόθεση και το δείχνει. Ούτε τα διπλωματικά θέσμια δεν είναι σε θέση να τηρήσει.

ΧΡγ