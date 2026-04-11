Πασχαλινό μήνυμα Προέδρου Χριστοδουλίδη με αναφορές στο Κυπριακό: «Συνεχίζουμε ακούραστα τη μεγάλη προσπάθεια»

Λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απηύθυνε το καθιερωμένο πασχαλινό τηλεοπτικό μήνυμά του προς τους πολίτες. Στο διάγγελμά του, που κινήθηκε στο γνώριμο πλαίσιο των ημερών, συνδύασε τις θρησκευτικές αναφορές με την πολιτική επικαιρότητα, δίνοντας έμφαση στο Κυπριακό, στις συνεχιζόμενες συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974, αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη ενότητας και υπευθυνότητας, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εξελίξεις και προκλήσεις για την κυπριακή κοινωνία.

Αυτούσιο το διάγγελμα του Προέδρου

Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,

Σε λίγες ώρες υποδεχόμαστε τη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου. Το τέλος των Παθών. Την είδηση της νίκης του ανεσπέρου φωτός. Τη νίκη της ζωής.

Σε αυτή την πιο σημαντική μέρα της Ορθοδοξίας, που οι πιστοί καλούνται να «λαμπρυνθούν», να γεμίσουν φως και αγαλλίαση, καθώς ο Χριστός νίκησε τον θάνατο για να χαρίσει σε όλους τη ζωή, απευθύνομαι στον καθένα και την κάθε μία με σεβασμό και εκτίμηση.

Σάς εύχομαι από καρδιάς το φως της Αναστάσεως να ευλογήσει τη δική σας ζωή, τις οικογένειες και τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Να σας φωτίσει, να σας ενισχύσει.

Η Αγία Εβδομάδα των Παθών ολοκληρώνεται με το φαινομενικά, για τον Άνθρωπο, αδύνατον. Όμως «τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ εστίν».

Η πίστη κυριαρχεί, και η Ανάσταση επέρχεται. Η πίστη που μαζί με την ελπίδα και την προσμονή αποτελούν το στήριγμα στον καθημερινό αγώνα του καθενός μας.

Αγαπητοί μου,

Σε λίγο οι καμπάνες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο θα ηχήσουν χαρμόσυνα. Θα ευχηθούμε «Χρόνια Πολλά» και θα πούμε ο ένας στον άλλο «Χριστός Ανέστη» με την ελπίδα το Πανάγιο Φως να μάς δυναμώνει στους αγώνες μας, να μάς ενισχύει πνευματικά και να γίνει ήλιος απελευθέρωσης που θα καλύψει ολόκληρη την Κύπρο.

Οι καμπάνες της Ανάστασης δεν θα σημάνουν δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, στα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις μας. Οι τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974 συνεχίζονται και βασανίζουν τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

Για αυτό και η σκέψη μας παραμένει στους πρόσφυγες, στους συγγενείς των πεσόντων και των αγνοουμένων, καθώς και στους ηρωικούς εγκλωβισμένους μας. Μεταφέρω σε όλους την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας και του λαού μας, μαζί με την υπόσχεση ότι ποτέ μα ποτέ ΔΕΝ θα συμβιβαστούμε με την κατοχή.

Δεν σταματάμε ποτέ τον αγώνα μας. Συνεχίζουμε ακούραστα τη μεγάλη προσπάθεια, με στόχο την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, με σεβασμό στις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν, όποια αδιαλλαξία και αν αντιμετωπίζουμε, εργαζόμαστε για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Το οφείλουμε στους προγόνους μας, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές, στις οποίες αξίζει μια πατρίδα ελεύθερη, επανενωμένη, ασφαλής.

Ένα Κράτος από άκρη σε άκρη ελεύθερο, όπου όλοι οι νόμιμοι πολίτες του –Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι– θα απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες σε όλη την επικράτειά του, όπως ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Για αυτό και εργαζόμαστε καθημερινά, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου, ενισχύοντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς, ισχυροποιώντας και θωρακίζοντας την Κύπρο.

Ενισχύουμε την Οικονομία, την Άμυνα, την Ασφάλεια, αναβαθμίζουμε τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκσυγχρονίζουμε μέσα από τολμηρές μεταρρυθμίσεις το κράτος μας, επενδύουμε ουσιαστικά στην Παιδεία, την Υγεία, το Κράτος Πρόνοιας, το Στεγαστικό, την Εργασία και σε όλους τους τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Την ίδια στιγμή, μέσω μιας εξωστρεφούς εξωτερικής πολιτικής, συνάπτουμε συμμαχίες και συνεργασίες, είμαστε ένα ενεργό και αξιόπιστο κράτος μέλος της ΕΕ με άριστες σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η πατρίδα μας, η προεδρεύουσα χώρα αυτό το εξάμηνο του Συμβουλίου της ΕΕ, αποτελεί μέρος του σκληρού πυρήνα της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, με λόγο και ρόλο στα τεκταινόμενα των Βρυξελλών και στη μεγάλη προσπάθεια για περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Είμαι περήφανος για τη χώρα μας που μπορεί να πρωταγωνιστεί, να λαμβάνει στήριξη εκεί και όταν χρειάζεται. Που αντιμετωπίζεται ισότιμα και με σεβασμό από τους εταίρους της.

Κυρίες και Κύριοι,

Δεν υπάρχει Ζωή χωρίς Σταυρό. Δεν υπάρχει όμως και Γολγοθάς χωρίς Ανάσταση.

Και δεν υπάρχει καλός και δίκαιος αγώνας, αγώνας ανιδιοτέλειας, προσφοράς και αλληλεγγύης χωρίς δικαίωση, χωρίς νίκη.

Αρκεί να μένουμε προσηλωμένοι και ενωμένοι στις καθημερινές μας μάχες, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες και πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, εστιάζοντας στο δημόσιο συμφέρον, στο καλό των πολλών, για να μπορούν οι πολίτες να ευημερούν, να υλοποιούν τα όνειρά τους, όπως ακριβώς τους αξίζει.

Μαζί οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, ενωμένοι και ισχυροί ως κοινωνία και λαός, όλες τις προκλήσεις. Εξάλλου, οι στόχοι είναι κοινοί. Η πατρίδα μας, που όλοι αγαπάμε, είναι κοινή.

Μακριά λοιπόν από λαϊκισμούς και τοξικότητα, με σοβαρότητα και συνέπεια, να δίνουμε μαζί όλους τους αγώνες, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Αγαπητοί μου,

Παρακολουθούμε όλοι τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή μας, ο πόλεμος και ο ανθρώπινος πόνος εύλογα προκαλούν αισθήματα απογοήτευσης, ανασφάλειας και φόβου.

Σε αυτούς τους απρόβλεπτους καιρούς, με τα τόσο σύνθετα προβλήματα που δεν αφήνουν καμία χώρα ανεπηρέαστη, αποδεικνύεται περίτρανα η ανάγκη για σοβαρότητα, ενότητα, σύνεση και υπευθυνότητα: Της πολιτείας, των θεσμών, της κοινωνίας, αλλά και του καθενός από εμάς σε ατομικό επίπεδο.

Η Κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι μπορεί και αντιμετωπίζει αποφασιστικά και άμεσα τις κρίσεις. Μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διακυβέρνησης έχουμε πετύχει τα τρία τελευταία χρόνια να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε την πατρίδα μας. Να την προετοιμάσουμε κατάλληλα και για τα δύσκολα. Με υπευθυνότητα και χωρίς λαϊκισμούς και πειράματα.

Συνεχίζουμε παραμένοντας προσηλωμένοι στους στόχους μας.

Συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια και μεθοδικότητα να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα διακυβέρνησής μας με τον άνθρωπο στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας και με σκληρή δουλειά και σεβασμό στον κάθε ένα και την κάθε μία, αλλάζοντας και αναβαθμίζοντας την πατρίδα μας:

Για να παραμείνει η οικονομία μας ισχυρή και ανθεκτική, το κράτος μας πιο σύγχρονο και δίκαιο, και για να μπορούμε να εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική που στηρίζει τον κάθε πολίτη ανάλογα με τις ανάγκες του.

Mε μεθοδικότητα και αδιαπραγμάτευτη υπευθυνότητα, προσφέρουμε στους πολίτες Ασφάλεια, σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς τους.

Κυρίες και Κύριοι,

Λίγες ώρες πριν από το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου διαδοθεί σε όλο τον κόσμο, πριν να γίνουμε και εμείς κοινωνοί της νίκης της ζωής επί του θανάτου και να κρατήσουμε στα χέρια μας το Άγιο Φως, η σκέψη μας στρέφεται προς όλους όσοι υποφέρουν και κουβαλούν τον δικό τους προσωπικό ή οικογενειακό σταυρό.

Άλλωστε το μήνυμα της Αναστάσεως δεν είναι μόνο μήνυμα κατάλυσης του θανάτου και επικράτησης της ζωής, αλλά και μήνυμα για να ζήσουμε στο τώρα χωρίς φόβο και με αγάπη στον συνάνθρωπο, να «λαμπρυνθούμεν» και να ζήσουμε μια ζωή προσφοράς.

Για αυτό, ας γίνει ο καθένας από εμάς φορέας αγάπης, ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης. Ας προστρέξουμε σε βοήθεια του διπλανού που το έχει ανάγκη, ας ανοίξουμε τις καρδιές και τα σπίτια μας, ώστε να κάνουμε πράξη το πραγματικό μήνυμα της Αναστάσεως.

Και το σημαντικότερο: Ας πορευθούμε, μαζί ως Κοινωνία, με ενότητα και σεβασμό προς όλους. Για την Ανάσταση και τη ΝΙΚΗ σε κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα του λαού μας. Της Κύπρου μας.

Καλή Ανάσταση. Χρόνια Πολλά, και Καλή Λευτεριά!