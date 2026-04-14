Ένας Ευρωπαίος πολιτικός στην Κύπρο - Sven Franck υποψήφιος συμπρόεδρος Volt Europa

«Η κατάκτηση εδαφών και η διεξαγωγή πολέμων ανήκουν στην Ευρώπη του παρελθόντος», δηλώνει στον «Π» ο υποψήφιος για τη θέση του συμπροέδρου του Volt Europa, Sven Franck. «Εμείς», προσθέτει, «οραματιζόμαστε την Ευρώπη του μέλλοντος, στην οποία οι χώρες επιθυμούν να ενταχθούν, επειδή προστατεύει και τιμά την πολυμορφία και επιδιώκει τη συνεργασία». Ακολούθως απαντά εάν το Volt Cyprus είναι αριστερό ή δεξιό κόμμα. Ο Sven Franck είναι 49 ετών και κατάγεται από τη Γερμανία. Σήμερα είναι υποψήφιος για τη θέση του συμπροέδρου του Volt Europa και διεξάγει μια διακρατική εκστρατεία επισκεπτόμενος τοπικές ομάδες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στις 4 και 5 Απριλίου επισκέφθηκε την...