Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Η κυβέρνηση θα θέσει τις παραβιάσεις στην Πύλα στην επόμενη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν»

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

Ερωτηθείς αν οι εν λόγω ενέργειες επηρεάζουν τις προσπάθειες που γίνονται για επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι σίγουρα υπονομεύουν τις προσπάθειες, προσθέτοντας ότι θα αποτελέσουν θέμα συζήτησης κατά την επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία και απογοήτευση» της Κυβέρνησης «για την κλιμακούμενη στάση των κατοχικών δυνάμεων εντός της νεκρής ζώνης σε μια κρίσιμη χρονικά γεωπολιτική συγκυρία», προσθέτοντας ότι οι ενέργειες γίνονται «κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυξάνουν την ένταση και υπονομεύουν την προσπάθεια που κάνει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλίων, αλλά και τις προσπάθειες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και δημιουργία συνθηκών επανάληψης των διαπραγματεύσεων».

Στο μεταξύ όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ειρηνευτές της ΟΥΝΦΙΚΥΠ βρίσκονται σήμερα στην Πύλα και έχουν εντείνει τις περιπολίες τους στην περιοχή

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του OHE Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι η OYNΦΙΚΥΠ έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή της Πύλας, μετά τη διαπίστωση «μη εξουσιοδοτημένης εισόδου προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων» εντός της ουδέτερης ζώνης, και τόνισε πως "κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της ουδέτερης ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής των ΗΕ στο νησί".

«Οι ειρηνευτικές δυνάμεις έχουν αυξήσει τις περιπολίες και διατηρούν εμφανή παρουσία επί του εδάφους», ενώ η δύναμη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, πρόσθεσε, «επαναλαμβάνει πως κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της ουδέτερης ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής», προσθέτοντας ότι «ο σεβασμός της εντολής της αποστολής είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή».

Σύμφωνα με τον κ. Ντουζαρίκ, η ειρηνευτική δύναμη «βρίσκεται σε ενεργό επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» με στόχο «την αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος» και την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την κατάσταση επί του πεδίου.

Όπως τόνισε, «η διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε όλο το μήκος της ουδέτερης ζώνης παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων».

ΚΥΠΕ