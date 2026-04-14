Για «ζήτημα κυριαρχίας» κάνει λόγο η Κίπρις Ποστασί για τη νέα ένταση στην νεκρή ζώνη της Πύλας

Για «ζήτημα κυριαρχίας» κάνει λόγο η διαδικτυακή εφημερίδα Κίπρις Ποστασί σε σχέση με τη νέα ένταση στο μεικτό χωριό της Πύλας, με επίκεντρο τους ελέγχους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της νεκρής ζώνης.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό δημοσίευμα, στην περιοχή λειτουργούν υποστατικά ιδιοκτησίας Τουρκοκυπρίων, τα οποία διαθέτουν γάλα στις ελεύθερες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας διέρχονται από τη νεκρή ζώνη προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους. Ωστόσο, Τουρκοκύπριοι παραγωγοί αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας και σχετικά βίντεο, ότι οι κατοχικές αρχές απαγόρευσαν πρόσφατα την είσοδο στους κτηνιάτρους της Δημοκρατίας.

Σε τεχνικό επίπεδο, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η τουρκική πλευρά χρησιμοποιεί έδαφος εντός της νεκρής ζώνης, διαμορφώνοντας αναλόγως και τον δρόμο που οδηγεί στα εν λόγω υποστατικά. Η τ/κ ιστοσελίδα αναφέρει ότι η Λευκωσία θεωρεί τις τουρκικές δραστηριότητες στην Πύλα ως προσπάθεια επέκτασης της κατοχής, προσεγγίζοντας το θέμα ως σοβαρό ζήτημα που άπτεται της κυριαρχίας της. Το ζήτημα αναφέρεται ότι απασχόλησε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την Κίπρις Ποστασί, τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) φέρεται να χειρίζονται τις εξελίξεις με άκρα μυστικότητα. Από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής, θεωρώντας πως πρόκειται για αμιγώς στρατιωτικό ζήτημα. Αντίθετα, ο «υπουργός εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, παρουσιάζεται να τηρεί πιο σκληρή στάση. Ξένες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν, όπως γράφει, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα ακριβώς ως «ζήτημα κυριαρχίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ