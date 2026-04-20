Ανάχωμα στην ατεκμηρίωτη καταγγελία και την τοξικότητα ο ΔΗΣΥ - Τριάντα συν μία προτάσεις για όλους τους τομείς

Η Κύπρος κινδυνεύει από φαιδρά φαινόμενα λαϊκισμού, ισοπέδωσης των πάντων και πρακτικών στοχοποίησης ανθρώπων και θεσμών, δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα του κόμματος να αντιταχθεί «σε όσους επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση του κράτους».

Σήμερα ο ΔΗΣΥ παρουσίασε 31 βασικές κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του για την Κύπρο τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, με την πρόεδρο της παράταξης να αναφέρεται στην υπόθεση «Σάντη», τονίζοντας ότι «τις τελευταίες μέρες ζήσαμε τα αποτελέσματα του χάους». Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, συμπλήρωσε, «η κοινωνία παρακολουθούσε αποσβολωμένη, η Δημοκρατία πληγώθηκε, το κράτος δικαίου υποχώρησε». Πρόσθεσε δε ότι «άνθρωποι καταδικάστηκαν από τα λαϊκά δικαστήρια, οικογένειες εκτέθηκαν, παιδιά πληγώθηκαν ένας άνθρωπος στην Ελλάδα χαροπαλεύει. Σήμερα αυτοί, τόνισε, «αύριο εμείς, εσείς, τα παιδιά μας».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι το κόμμα θα σταθεί «ανάχωμα στην τοξικότητα, τον λαϊκισμό, τις ακρότητες και την ατεκμηρίωτη καταγγελία, από όποιον και αν προέρχεται». Τόνισε την ανάγκη της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στον τόπο, λέγοντας ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση μια σοβαρή και λειτουργική Βουλή. Το δίλημμα σήμερα, είπε, «είναι σαφές: σοβαρότητα ή λαϊκισμός; Τεκμηριωμένες θέσεις και επιχειρήματα ή συνθήματα και τοξικότητα; Σταθερότητα ή αποσταθεροποίηση;».

Ακολούθως τόνισε εμφαντικά ότι η Κύπρος δεν είναι σάπια. «Κάτι τέτοιο», ανέφερε, «προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς στη Δημόσια Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στο Στρατό, στην Εκπαίδευση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που εργάζονται με φιλότιμο, εντιμότητα και ευσυνειδησία». Παραδέχθηκε ωστόσο ότι «υπάρχουν ανάμεσά μας και σάπια μήλα, λέγοντας ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. «Πρέπει να εντοπιστούν», όπως είπε, «να απομονωθούν και να τιμωρηθούν, όχι με γενικεύσεις αλλά με τρόπο ορθό, συντεταγμένο και θεσμικό».

Γεωπολιτικό σκηνικό

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε και στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό μεταβάλλεται, προσθέτοντας ότι «ζούμε σε μια εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα». Η κρίση στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε, «διατάραξε το παγκόσμιο εμπόριο, αύξησε σημαντικά τις τιμές ενέργειας και των πρώτων υλών και δημιούργησε σημαντικούς κινδύνους που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε». Υπογράμμισε τα προβλήματα στον τουριστικό κλάδο και την αύξηση του κόστους ζωής, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση έλαβε μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση». Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη πρόσθετων μέτρων για ανακούφιση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των τουριστικών επιχειρήσεων. Ανέφερε επίσης ότι απαιτείται αποφασιστική στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω του αφθώδους πυρετού που απειλεί ολόκληρο τον τομέα και μεγάλο μέρος των εξαγωγών.

31 θέσεις

Τις 31 θεματικές προτεραιότητες του κόμματος για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς, τονίζοντας ότι αφορά ένα δυναμικό και εξελισσόμενο πλαίσιο πολιτικής που εμπλουτίζεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Οι 31 στόχοι του ΔΗΣΥ περιλαμβάνουν όλους τους τομείς, αρχίζοντας με το Κυπριακό και την ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών. Ακολουθούν οι τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας, με τον ΔΗΣΥ να προτείνει την αύξηση των δαπανών με στόχο το 3% του ΑΕΠ πριν από το 2030 και την εναρμόνιση της Εθνικής Φρουράς στα πρότυπα του ΝΑΤΟ ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένταξη της Κύπρου στη Συμμαχία.

Ο ΔΗΣΥ κατέθεσε και πρόταση για μείωση του δημόσιου χρέους σε ποσοστό κάτω του 40% πριν από το 2031, με στόχο την απελευθέρωση πόρων για τη μελλοντική ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος. Τόνισε επίσης ότι στόχος του κόμματος τα επόμενα χρόνια αποτελεί η σταδιακή εφαρμογή της πρότασης νόμου για οικογενειακό αφορολόγητο ποσό για στήριξη των οικογενειών που ένας εκ των δύο συζύγων είναι χαμηλόμισθος. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, τονίζοντας ότι σε 2 χρόνια πρέπει όλο το κράτος να είναι στο κινητό τηλέφωνο των πολιτών, οι οποίοι να εξυπηρετούνται σε πραγματικό χρόνο για απλές ερωτήσεις.

Ανάμεσα στις 31 προτάσεις συμπεριλαμβάνεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, με τον ΔΗΣΥ να τονίζει ότι απαιτούνται άμεσες, εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις που να εκσυγχρονίζουν τη νομοθεσία για τις διαχειριστικές επιτροπές κοινόκτητων οικοδομών, που σχετίζεται με το σοβαρό πρόβλημα των επικίνδυνων οικοδομών. Κατέθεσε επίσης θέσεις για επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος, τονίζοντας ότι το κόμμα έχει καταθέσει πρόταση νόμου για δημιουργία κέντρων διαχείρισης της κυκλοφορίας σε κάθε πόλη, για λωρίδες προτεραιότητας, κλιμακωτά ωράρια, δημιουργία σχολικών ζωνών και για δημόσια έργα που θα εκτελούνται το βράδυ.

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ο ΔΗΣΥ τόνισε πως οι επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει πλέον να λάβουν χαρακτήρα στρατηγικό και να τεθούν ως βασική προτεραιότητα. «Κανένα νέο ιδιωτικό έργο ΑΠΕ», ανέφερε, «δεν μπορεί να προωθείται χωρίς πρόνοια για αποθήκευση ενέργειας». Μέσα σε μια δεκαετία, συμπλήρωσε, τουλάχιστον το 60% της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος να προέρχεται από τον συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποθήκευση, σε σαφώς χαμηλότερο κόστος από σήμερα.

Ο ΔΗΣΥ κατέθεσε πρόταση και για προσιτή στέγη και προσιτό ενοίκιο για όλους. Επεσήμανε ότι υπάρχει σαφής έλλειψη προσφοράς κατοικίας σε συνθήκες αυξημένης ζήτησης. «Για να καλυφθεί το κενό», πρόσθεσε, «χρειάζεται να ανεγερθούν πρόσθετα μερικές χιλιάδες νέες κατοικίες και να ανακαινισθούν όσες δεν χρησιμοποιούνται». Με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, συμπλήρωσε, «με ανάθεση περισσότερων έργων στον ΚΟΑΓ, με άμεση αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων, με περισσότερα πολεοδομικά κίνητρα και έναρξη του αστικού αναδασμού για απεγκλωβισμό περίκλειστων τεμαχίων, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά». Σε 4 χρόνια, τόνισε, είναι εφικτό να πετύχουμε προσιτή στέγη και προσιτό ενοίκιο για όλους.

Ακολούθως, ο ΔΗΣΥ σημείωσε ότι «για να κάνουμε μια πραγματικά δικαιότερη προσφυγική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αξία της περιουσίας του κάθε εκτοπισθέντα και πληγέντα από την τουρκική εισβολή». Σε αυτό αποσκοπεί, όπως τόνισε, «η πρόταση νόμου που καταθέσαμε για σύσταση ενός Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών με δικαιούχους όλους τους ιδιοκτήτες που στερούνται τις περιουσίες τους εδώ και 52 χρόνια». Κάλεσε δε την κυβέρνηση υιοθετήσει την πρόταση ώστε να αρχίσει τη σταδιακή λειτουργία του σε 2 χρόνια. «Ήδη», συμπλήρωσε, «η επιβολή τέλους 0.4% στις αγοραπωλησίες ακινήτων που ψηφίσαμε τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα αρχικό κεφάλαιο που συνεχίζει να αυξάνεται».

Για το μεταναστευτικό, ο ΔΗΣΥ τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η αυστηρή διαχείριση του ζητήματος με βάση και το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με αυστηρό έλεγχο της γραμμής αντιπαράταξης και των θαλάσσιων συνόρων. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων, ολοκλήρωση των έργων υποδομής και συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Ακολούθως είπε ότι προωθεί πρόταση νόμου για να εισαχθεί στον νόμο η ποινή της απέλασης για διάπραξη αδικημάτων. Πρέπει, όπως είπε, «να εμπεδωθεί στις τρίτες χώρες πως η Κύπρος δεν είναι ένας ελκυστικός προορισμός και πως η απέλαση γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα». Πρότεινε επίσης τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να αναγνωριστεί η Συρία ως ασφαλής χώρα από την ΕΕ.

Για το οργανωμένο έγκλημα, ο ΔΗΣΥ τόνισε ότι έχει λάβει πλέον εξελιγμένη μορφή, επισημαίνοντας πως απειλεί την ασφάλεια των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας. «Απαιτούνται νέα εργαλεία», συμπλήρωσε, «αποφασιστικότητα και πολιτικές στήριξης των σωμάτων ασφαλείας, ειδική διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος, δίωξη παράνομου χρήματος, νέα τεχνολογία εντοπισμού ύποπτων δραστηριοτήτων και νέες φυλακές με υψηλά πρότυπα ασφαλείας». Σε ένα σωστό πλαίσιο, ανέφερε, «θα πρέπει να δοθεί στις διωκτικές αρχές το εργαλείο των παρακολουθήσεων καθώς και της τοποθέτησης καμερών σε πολυσύχναστους δρόμους».

Δηλώσεις της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου πριν από την εκδήλωση: