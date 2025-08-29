Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Μειωμένες οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούλιο 2025 έφτασε στις 122,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 1,0%.

Μειωμένες καταγράφονται οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,6%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,2% και της μεταποίησης κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (7,7%) και της μεταποίησης (1,1), ενώ μείωση παρατηρείται στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-8,3%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-7,1%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (4,4%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,9%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (2,9%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,8%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,0%), ενώ δεν σημειώθηκε μείωση σε κανένα κλάδο.

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

