ΑΚΕΛ: Παρουσίασε το ψηφοδέλτιο Πάφου ο Στέφανος Στεφάνου - «Θα κερδίσουμε τις εκλογές»

Ως εκδήλωση νίκης χαρακτήρισε τη συγκέντρωση του ΑΚΕΛ στην Πάφο ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αθρόα συμμετοχή στην εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, που πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικόν. «Η εκδήλωση αυτή είναι εκδήλωση νίκης», ανέφερε, τονίζοντας ότι στην επαρχία Πάφου «γίνεται μια εξαιρετική δουλειά», κάνοντας λόγο για «εξαιρετικό ψηφοδέλτιο», «μαζική κινητοποίηση» και «μαζική συσπείρωση».

Όπως είπε, «με ενθουσιασμό θα εργαστούμε» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «στις 24 Μαΐου θα είμαστε πιο αισιόδοξοι για την επαρχία, τον τόπο και την κοινωνία γιατί θα κερδίσουμε τις εκλογές». Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, στην Πάφο «θα γίνει πραγματικότητα αυτό που δεν θα κουραστούμε να λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα, ότι ο τόπος μας, ενώπιον του οποίου υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα, δύσκολα, σύνθετες προκλήσεις, έχει ανάγκη από ένα ισχυρό ΑΚΕΛ για να είναι ισχυρή η ελπίδα για τον τόπο και την κοινωνία».

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, σημείωσε πως «ζούμε σε εποχές εικόνων, σε εποχές που αποθεώνονται οι εικόνες», προειδοποιώντας ωστόσο ότι όταν αποθεώνονται οι εικόνες «συνήθως αδειάζουν, εκτονώνονται το περιεχόμενο και η ουσία». Όπως υποστήριξε, εκείνοι που μπορούν να αντιμετωπίσουν και να λύσουν τα προβλήματα και να φανούν αντάξιοι των προκλήσεων είναι «αυτοί που έχουν ουσία και περιεχόμενο». «Εμείς συνδυάζουμε την ουσία, το περιεχόμενο και με την εικόνα. Οι εικόνες δεν επιλύουν τα προβλήματα, συνήθως δημιουργούν ψευδαισθήσεις. Εμείς ξέρουμε ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και εδώ στην Πάφο το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι αυτό το βιώνετε πολύ έντονα», ανέφερε. Πρόσθεσε επίσης ότι «δεν είναι δύσκολο όταν έχεις τουπέ να αξιοποιήσεις τις δυνατότητες της επικοινωνίας, να αξιοποιήσεις την κοινωνική δικτύωση, να ενδυθείς την πανοπλία κάθε διεφθαρμένου και να φτιάξεις μια εικόνα ότι είσαι ο μεσσίας που μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτά όμως καταρρέουν εν μια νυκτί». Το ζητούμενο, συνέχισε μεταξύ άλλων , είναι «οι ψευδαισθήσεις που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους να μην παρασύρουν την κοινωνία και να μην βγει ένα αποτέλεσμα από την κάλπη που τελικά δεν θα αποδώσει εκείνους τους συσχετισμούς δυνάμεων, εκείνη την ισχυρή παρουσία στη Βουλή».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε και στη διαχρονική πορεία του κόμματος, σημειώνοντας ότι «στα 100 χρόνια ζωής που αυτό το Κίνημα έχει, πάντοτε έδινε, δίνει και θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην ουσία και το περιεχόμενο» και ότι «θα συνεχίσει να δίνει σημασία στις λύσεις». «Εμείς δεν αλλάζουμε θέσεις για να είμαστε απλά δημοφιλείς.

Εμείς πάντοτε είμαστε υπεύθυνοι έναντι του νόμου και έναντι του λαού. Λέμε αλήθειες, έστω και αν κάποιες φορές δεν είναι δημοφιλείς», υπογράμμισε. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις πολιτικές που,όπως είπε, εφαρμόζονται σήμερα, κάνοντας λόγο για «εποχή που επελαύνουν τα μεγάλα συμφέροντα» και «οι τράπεζες σε βάρος της κοινωνίας».

Όπως ανέφερε, «σε μια εποχή που Συναγερμός, ΔΗΚΟ και άλλες δυνάμεις αποθεώνουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές που συσσωρεύουν τον πλούτο στα χέρια λίγων και μαζικοποιούν τη φτώχεια, εμείς είμαστε ακριβώς απέναντι και πάντοτε μαζί με την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους ευάλωτους, τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους και μαζί με τη νέα γενιά». Μεταξύ άλλων, ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι «η Κύπρος αξίζει πολύ καλύτερα από αυτά που έχουμε σήμερα», εκφράζοντας τη θέση ότι «μια δύναμη είναι αυτή που μπορεί να προσφέρει αυτά τα καλύτερα, είναι το ΑΚΕΛ, η Αριστερά, και σε συνεργασία με την Κοινωνική Συμμαχία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στον τόπο». Τόνισε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ «θα γίνει πιο ισχυρό μέσα από τη σκληρή δουλειά», προσθέτοντας πως «θα πρέπει να εργαστούμε εντατικά» και ότι «όλοι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτές τις εκλογές».

«Στα 100 χρόνια ζωής του κόμματος ανεβάσαμε την Κύπρο ψηλά, φτάσαμε την κοινωνία ψηλά και θα συνεχίσουμε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες γιατί σε αυτές τις εκλογές θα κριθεί». Αναφορά έκανε και στο ψηφοδέλτιο της Πάφου, καθώς και σε εκείνα των άλλων επαρχιών, σημειώνοντας ότι «συνδυάζει την εμπειρία, τη γνώση με το νεανικό δυναμισμό» και ότι πρόκειται για «ένα ψηφοδέλτιο που εκφράζει αυτό που εμείς θέλουμε».. Τέλος ο κ. Στεφάνου παρουσίασε τους υποψήφιους του ΑΚΕΛ στην Πάφο τη Θεοφάνους Μαριέλλα, Νικολάου Αντρέα, Σαββίδη Νίκος, Σκούρου Γιώργο και Φακοντής Bαλεντίνος.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου Αντρέας Φακοντής και ο Επαρχιακός Συντονιστής της Κοινωνικής Συμμαχίας Πάφου Γιώργος Κουννάς.