Ο Δρ Πρωτοπαπάς για τη Συμφωνία για Γάζα, τις γεωπολιτικές αλλαγές στην Μ. Αναστολή και το Κυπριακό (ηχητικό)

Την πολυπλοκότητα του γεωπολιτικού σκηνικού και τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Συμφωνία για τη Γάζα, τον ενισχυμένο ρόλο της Τουρκίας, αλλά και τις προκλήσεις/ευκαιρίες για την Κυπριακή Δημοκρατία και το Κυπριακό μέσα σε αυτό το ασταθές τοπίο, ανέλυσε ο πολιτικός επιστήμονας, Βασίλης Πρωτοπαπάς, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6. Ερωτηθείς για την εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, ο Δρ Πρωτοπαπάς έκανε λόγο για μια κρίσιμη κατάσταση σε μια περιοχή που βασικά είναι «ένας σωρός από μπάζα, χωρίς υποδομές και χωρίς διοίκηση». Παρά τα προβλήματα, σημείωσε, από «κάπου πρέπει να ξεκινήσει» η προσπάθεια για ειρήνευση και ανοικοδόμηση της περιοχής, αν και η πορεία θα είναι μακρά και δύσκολη.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοπαπά, οι γεωπολιτικές ισορροπίες έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της αποδυνάμωσης του Ιράν, της ανασύνταξης της Συρίας και του Λιβάνου, καθώς και της ενίσχυση τής Τουρκίας. Η Τουρκία, είπε, είναι μεγάλη, ισχυρή χώρα με ρόλο-κλειδί σε πολλές περιφερειακές κρίσεις και η στρατηγική της θέση την καθιστά απαραίτητο συνομιλητή τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Κύπρου στη διάσκεψη τού Σιαρμ Ελ Σέιχ, ο Βασίλης Πρωτοπαπάς δήλωσε πως, παρά τις περιορισμένες της δυνατότητες, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταφέρει να διατηρήσει επαφές και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη με σημαντικούς παίκτες της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η παρουσία της στη διάσκεψη, αν και όχι πρωταγωνιστική, «ήταν μια σοβαρή διπλωματική επιτυχία», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με το Κυπριακό, ο κ. Πρωτοπαπάς είπε ότι «ένα μικρό παράθυρο έχει ανοίξει ήδη», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα της ερχόμενης Κυριακής, ενδέχεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο. Αν επικρατήσουν δυνάμεις που δεν υιοθετούν το αφήγημα των δύο κρατών, τότε ενδέχεται να υπάρξει κινητικότητα, διαφορετικά, «ο δρόμος θα γίνει πιο δύσκολος» πρόσθεσε. Υποστήριξε ότι το συμφωνημένο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος. «Τα δεδομένα της λύσης είναι ήδη στο τραπέζι, δεν χρειάζονται άλλα πέντε χρόνια συνομιλιών, αλλά πολιτική βούληση» κατέληξε.

